مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تأمین نیازهای خونی بیماران و تسهیل در امر خداپسندانه اهدای خون برای شهروندان، تیم سیار خونگیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در شهرستان سنقر مستقر خواهد شد.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، این تیم سیار فردا شنبه دوازدهم اردیبهشتماه ۱۴۰۵ به منظور دریافت هدیه سرخ و حیاتبخش مردم شریف و نوعدوست شهرستان سنقر در این شهر حضور مییابد.
وی با اشاره به زمان و مکان دقیق این استقرار تصریح کرد: پایگاه سیار انتقال خون از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ ظهر در محل مسجدالنبی (ص) واقع در جنب ترمینال شهرستان سنقر مستقر بوده و همکاران ما آماده خدمترسانی و خونگیری از داوطلبان هستند.
میرزاده در پایان با تأکید بر شرایط پذیرش اهداکنندگان خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی داوطلبان اهدای خون الزامی است و ما بیصبرانه منتظر حضور حیاتبخش همشهریان عزیز در این پایگاه هستیم تا با اهدای خون خود، لبخند امید و زندگی را به خانوادههای بیماران نیازمند هدیه دهند.
نظر شما