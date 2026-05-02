۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۸:۱۲

میرزاده: تیم سیار اهدای خون شنبه در شهرستان سنقر مستقر می‌شود

کرمانشاه- مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه گفت: تیم سیار خون‌گیری این اداره کل، روز شنبه ۱۲ اردیبهشت‌ماه برای دریافت خون‌های اهدایی در شهرستان سنقر مستقر می‌شود.

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف تأمین نیازهای خونی بیماران و تسهیل در امر خداپسندانه اهدای خون برای شهروندان، تیم سیار خون‌گیری اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه در شهرستان سنقر مستقر خواهد شد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این تیم سیار فردا شنبه دوازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ به منظور دریافت هدیه سرخ و حیات‌بخش مردم شریف و نوع‌دوست شهرستان سنقر در این شهر حضور می‌یابد.

وی با اشاره به زمان و مکان دقیق این استقرار تصریح کرد: پایگاه سیار انتقال خون از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ ظهر در محل مسجدالنبی (ص) واقع در جنب ترمینال شهرستان سنقر مستقر بوده و همکاران ما آماده خدمت‌رسانی و خون‌گیری از داوطلبان هستند.

میرزاده در پایان با تأکید بر شرایط پذیرش اهداکنندگان خاطرنشان کرد: همراه داشتن کارت ملی برای تمامی داوطلبان اهدای خون الزامی است و ما بی‌صبرانه منتظر حضور حیات‌بخش همشهریان عزیز در این پایگاه هستیم تا با اهدای خون خود، لبخند امید و زندگی را به خانواده‌های بیماران نیازمند هدیه دهند.

