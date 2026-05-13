مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با دعوت از مردم شریف و نوعدوست شهرستان جوانرود برای مشارکت در این پویش انسانی اظهار کرد: اهدای خون عالیترین جلوه ایثار است که میتواند نبض زندگی را در رگهای بیماران رنجور دوباره به تپش درآورد.
وی با اشاره به لزوم دسترسی آسان شهروندان مناطق مختلف استان به مراکز خونگیری افزود: در راستای تسهیل این روند، تیم سیار ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه راهی منطقه اورامانات میشود تا از همت والای اهالی متدین این دیار بهرهمند شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در خصوص زمانبندی این برنامه بیان کرد: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، این واحد سیار در روز پنجشنبه ۲۴ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ آماده پذیرش اهداکنندگان خون در شهر جوانرود خواهد بود.
میرزاده درباره مکان و ساعت فعالیت این تیم تصریح کرد: کارکنان این ادارهکل از ساعت ۸:۳۰ صبح لغایت ۱۲ ظهر در محل ساختمان قدیم بهداری، واقع در خیابان طالقانی جوانرود، مستقر شده و پذیرای داوطلبان عزیز هستند.
وی در پایان با تأکید بر رعایت ضوابط پذیرش خاطرنشان کرد: متقاضیان اهدای خون حتماً توجه داشته باشند که همراه داشتن کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر الزامی است و امیدواریم با حضور گرم مردم نجیب این خطه، ذخایر خونی استان تقویت شود.
