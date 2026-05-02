عارف: معلم، فرمانده میدان «امیدآفرینی» در جنگ تحمیلی سوم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در پیامی صمیمانه خطاب به معلمان، کلاس درس را قلب تپنده سازندگی ایران توصیف کرد و با تجلیل از صبوری نجیبانه فرهنگیان در برابر فشارهای اقتصادی، معلمان را پاسداران اصلی مرزهای فکری نسل جوان در دوران پرچالش فعلی نامید.
متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
روز معلم امسال، بازخوانی رسالت بزرگ کسانی است که در میانه هجمههای همهجانبه، پاسدار مرزهای فکری و هویتی نسل جوان ما هستند. در شرایطی که دشمنان ایران در این «جنگ تحمیلی سوم» با هدف قرار دادن زیرساختها و معیشت، به دنبال اشاعه بذر ناامیدی و تردید در دلهای فرزندان ما هستند، معلم، فرمانده میدان دانایی و امیدآفرینی است.
دولت دفاع و سازندگی به خوبی میداند که اگر دشمن زیرساختهای فیزیکی ما را نشانه رفته، هدف نهاییاش تخریب زیرساختهای انسانی و فکری ماست. ما درد و سنگینی فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و تجاوز نظامی دشمن را که بر دوش نجیب و صبور فرهنگیان عزیز سنگینی میکند، با تمام وجود درک میکنیم و از ایثار شما که در این شرایط سخت، اجازه ندادید کلاسهای درس از نشاط و آگاهی تهی شود، سپاسگزاریم.
ما معتقدیم که عزت معلم، عزت ایران است. دولت خود را موظف میداند برای بازگرداندن این منزلت و استیفای حقوق مادی و معنوی شما، چه در عرصه «دیپلماسی» برای رفع موشکافانه موانع و چه در «میدان»، با تمام توان پیکار کند. کلاس درس شما، قلب تپنده سازندگی است و هیچ بنایی در این کشور فراتر از قامتی که شما به دانشآموزان میبخشید، ساخته نخواهد شد.
با تکیه بر آگاهی و صبوری شما معلمان گرانقدر، از این دوران پرچالش عبور خواهیم کرد و نسلی خواهیم ساخت که ایران را باشکوهتر، عالمتر و مقتدرتر از همیشه تاریخ به جهان معرفی کند.
روز معلم را به تمامی معمارانِ اندیشه و دانایی تبریک میگویم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهور
