به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر در تشریح جزئیات مرحله جدید این طرح گفت: «با توجه به وقوع جنگ و چالشهای اقتصادی پدید آمده که کسبوکارها و فعالان حوزه فرهنگ و هنر را با دشواریهایی روبرو کرده است، تصمیم گرفته شد تا حمایتهای ویژهای برای تقویت توان مالی این بخش در نظر گرفته شود»
وی ادامه داد: «در مرحله کنونی، با رایزنیهای انجام شده و تعامل سازنده با شبکه بانکی، سقف اعتبار فرهنگکارت به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این اعتبار به صورت نقدی در اختیار فعالان قرار میگیرد و به منظور حمایت از نقدینگی این بخش، مدت زمان بازپرداخت آن نیز به ۱۲ ماه ارتقا یافته است.»
سید صادق پژمان با اشاره به گستره جامعه هدف این طرح تصریح کرد: «در این مرحله، ۳۰ هزار نفر از فعالان، نخبگان و کنشگران حوزه فرهنگ، هنر و رسانه از این تسهیلات بهرهمند خواهند شد. رویکرد ما در این طرح، تبدیل اعتبار مالی به محرکی برای رشد صنوف فرهنگی و هنری و افزایش قدرت خرید حضوری محصولات فرهنگی است تا از این طریق، شاخصهای اقتصاد فرهنگ در کشور بهبود یابد.»
فرآیند آنلاین و غیرحضوری دریافت تسهیلات
لازم به ذکر است؛ در خصوص شرایط بهرهمندی از این طرح، لیست اسامی واجدین شرایط از طریق مؤسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر به بانک عامل ارسال میشود. پس از تخصیص تسهیلات توسط بانک بر اساس اطلاعات ارسالی، متقاضیان از طریق دریافت پیامک مطلع خواهند شد.
در مرحله بعد، افراد میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری و صرفاً با مراجعه به سامانه «دیما» (بانک ملت)، فرآیند ثبتنام خود را به صورت کاملاً آنلاین و در کمترین زمان ممکن تکمیل کرده و نسبت به دریافت تسهیلات اقدام نمایند.
