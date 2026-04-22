به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نظارت بر اسباب‌بازی در شصت‌ویکمین نشست خود، در یک رویداد مهم که با حضور جمعی از مسئولان و فعالان صنعت اسباب‌بازی برگزار شد، گام‌های بلندی برای ساماندهی آماری و تدوین راهبردهای فرهنگی این صنعت برداشت.

محور اول: پیمایش ملی اسباب‌بازی؛ از پراکندگی آمار تا تجمیع داده‌ها

حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در ابتدای این نشست ضمن تبریک سال جدید و تسلیت به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و هچنین جمعی از فرماندهان و مردم به‌ویژه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و این ایام را مصادف با ایامی پر از حزن و اندوه خواند.

وی در ادامه به معضل پراکندگی آمارهای موجود در صنعت اسباب‌بازی اشاره کرد. وی با بیان اینکه نهادهای مختلفی از جمله وزارت صمت، گمرک، انجمن اسباب‌بازی و کانون پرورش فکری، آمارهای متفاوتی را در اختیار دارند، از مصوبه جلسه برای انجام یک «پیمایش» (پژوهش میدانی) ملی خبر داد. هدف اصلی این پیمایش، ایجاد یک سامانه آماری متمرکز و واحد است تا بتوان تصویری دقیق و جامع از وضعیت این صنعت به دست آورد.

در همین زمینه، مسئولیت اجرای این پیمایش به گروه «جوانان رشد مرکز متا» از دانشگاه امام صادق(ع) واگذار شد.

لزوم ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا

سیدمهدی سرخان نماینده این گروه، ضمن تشریح چالش‌های پیش‌رو، به خصوص در زمینه نمونه‌گیری و دسترسی به جامعه آماری هدف (کودکان زیر ۱۸ سال و والدین آن‌ها)، بر لزوم ارائه راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا تأکید کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد که این پیمایش قرار است طی ۳ تا ۶ ماه به اتمام رسیده و نتایج آن در نیمه دوم سال مورد بهره‌برداری قرار گیرد. بنابراین طراحی محتوای سوال‌های پیمایش با مشورت وزارت صمت، تولیدکنندگان و صداوسیما، و ارائه گزارش‌های ماهانه از جمله تکالیف فوری محوله به تیم متا است.

تأکید بر لزوم پیمایش در حوزه تولید محتوا

لیلا بابایی مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری، بر لزوم انجام پیمایش در حوزه‌ تولید محتوا تاکید کرد.

وی همچنین از حضور مسئولان دانشگاهی و تجاربی که در این زمینه ارائه داده‌اند، تشکر و قدردانی کرد.

مدیرکل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری، دو چالش مهم در این حوزه را برشمرد، اول، عدم وجود گزارش‌های رسمی و جامع از نهادها و سازمان‌های مرتبط، و دوم، کمبود آمار و ارقام دقیق در حوزه مصرف. وی تاکید کرد که برای ایجاد هماهنگی بین گزارش‌های منتشر شده و همچنین سنجش دیدگاه‌ها و نیازهای مصرف‌کنندگان (کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها)، انجام این پیمایش ضروری است.

رشد قابل توجه تولید اسباب‌بازی

محمدحسین حبیب‌نژاد نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سخنانی به وضعیت تولید در کشور اشاره کرد. وی اعلام داشت که بر اساس تجربه‌ها و اقدام‌های صورت گرفته، آمارها نشان‌دهنده رشد قابل توجه در حوزه تولید است.

حبیب‌نژاد گفت: تا به امروز بیش از ۱۱۰ سازمان جامع، مجوز تولیدی دریافت کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده اثربخشی اقدام‌های حمایتی صورت گرفته و امیدواری به افزایش این روند در سال جدید است.

وی همچنین بیان کرد که بیش از ۶۰۰ واحد تولیدی دیگر نیز مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند که نیازمند پایش و حمایت بیشتر هستند.

نماینده وزارت صمت تأکید کرد که این وزارتخانه آماده همکاری با بخش‌های دولتی و خصوصی برای تقویت و توسعه صنعت استوار در کشور است. وی اطمینان داد که با استحکام یافتن پایه‌های صنعت، شاهد گزارش‌های رسمی مبنی بر جایگاه مناسب تولید و صادرات در صنایع مختلف خواهیم بود.

در پایان حبیب‌نژاد به یک موضوع مهم اشاره کرد و خواستار توجه ویژه به آن شد. وی با یادآوری حادثه تلخ دوران جنگ تحمیلی که منجر به شهادت بیش از ۱۶۰ کودک در مدرسه شد، پیشنهاد داد که از این فرصت استفاده کرده و ضمن ترویج فرهنگ ایثار و فداکاری در بخش تولید و صنعت، یاد و خاطره این شهدا گرامی داشته شود.

وی تاکید کرد که باید با استفاده از تبلیغات رسانه‌ای و ظرفیت‌های نظری، این فرهنگ در سطح کشور نهادینه شده و حتی در سطح جهانی نیز مورد توجه قرار گیرد تا عظمت و جایگاه این فداکاری‌ها حفظ شود.

تأکید بر اهمیت صنعت اسباب‌بازی

احسان منشی رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب بازی، در سخنانی بر اهمیت صنعت اسباب‌بازی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین صنایع فرهنگی کشور تأکید کرد و گفت: شرایط کنونی کشور، گواه این مدعاست.

وی با اشاره به جنگ رمضان و جانفشانی‌های مدافعان وطن، اذعان داشت که علی‌رغم موفقیت در حوزه دفاع، در زمینه فرهنگ‌سازی و پرورش نسلی هوشیار و توانمند، آنچنان که شایسته است عمل نشده است. وی حوادث دی‌ماه سال گذشته را شاهدی بر این مدعا دانست و بیان کرد که نتوانسته‌ایم نسلی را تربیت کنیم که قادر به حل مسئله، نقد سازنده و اقدام موثر باشد.

رئیس انجمن تولیدکنندگان اسباب‌بازی، بر لزوم توجه ویژه به این نقص تأکید کرد و گفت: کودکان و نوجوانان ما نیازمند آموزش این مفاهیم هستند تا به سادگی دستاویز افراد سودجو قرار نگیرند و بتوانند به خوبی در آینده‌سازی کشور مشارکت کنند»

وی در ادامه به فعالیت‌های انجمن صنفی اسباب بازی در حوزه تولید و توسعه این صنعت اشاره کرد و گفت: ما ریشه‌هایی در تولید اسباب بازی دوانده‌ایم و با توجه به شرایط کشور، سعی داریم نقش خود را در ساختن آینده‌ای بهتر ایفا کنیم و امیدواریم که شرمنده نباشیم و در روز حساب، سربلند باشیم.

لزوم افزایش مقیاس فعالیت‌های شورا

علی علیپور نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به تشریح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای این وزارتخانه در خصوص سند توسعه محصولات فرهنگی پرداخت.

وی با اشاره به انتظارها و ظرفیت‌های وزارت‌خانه، این سند را از دو منظر کلیات و رویکردهای راهبردی، و مسئولیت‌های محوله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مورد بررسی قرار داد.

علیپور در بخش اول، به مفاد سند که بر اولویت دادن به شخصیت‌های دارای هویت قومی، معیارهای دینی، و همچنین رویکردهای فرهنگی، اقتصادی و اخلاقی تاکید دارد، اشاره کرد.

وی بیان کرد: اگر قرار است بر اساس هویت ملی و دینی، شخصیت‌سازی کنیم، ابتدا باید در عرصه بین‌المللی، زمینه‌های فکری و فرهنگی لازم را برای پذیرش این مفاهیم فراهم آوریم.

نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد که این امر نیازمند فعالیت‌های فرهنگی و زمینه‌سازی پیش از اقدام به صادرات است، مشابه کاری که کشورهایی مانند آمریکا با استفاده از ابزارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی مختلف (فیلم، کارتون و...) انجام می‌دهند تا محصولات خود را در بازار جهانی موفق کنند.

وی همچنین به لزوم افزایش مقیاس فعالیت‌های شورا در صورت اجرای کامل این مصوبات اشاره کرد و خواستار حضور یک متخصص پژوهش‌گر یا استاد دانشگاه از سوی وزارت علوم در شورا شد تا ابعاد آموزشی، روانی و تربیتی حوزه کودک و نوجوان از منظر علمی مورد بررسی قرار گیرد.

محور دوم: سند ملی فرهنگی صنعت اسباب‌بازی؛ نقشه راه فرهنگی آینده

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این نشست، تأکید بر پیشرفت حاصل شده در تدوین «سند ملی فرهنگی صنعت اسباب‌بازی» بود. علامتی اعلام کرد که این سند پس از یک سال کار کارشناسی و پژوهشی، به مرحله تصویب رسیده و اکنون در فاز اجرایی‌سازی و نگارش جزئیات قرار دارد.

وی بر اهمیت این سند به عنوان یک نقشه راه فرهنگی برای صنعت اسباب‌بازی تاکید کرد و گفت: این سند، چارچوبی را برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی مرتبط با اسباب‌بازی فراهم می‌کند.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ادامه داد: پیش‌نویس این سند در حال آماده‌سازی است و انتظار می‌رود طی یک ماه آینده نهایی شود. همچنین، این پیش‌نویس برای دستگاه‌های دولتی ارسال شده تا نظرات تکمیلی خود را ارائه کرده و نمایندگان خود را برای پیگیری معرفی کنند. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی برای هم‌افزایی و مشارکت تمامی ارکان دولتی و خصوصی در پیشبرد اهداف فرهنگی این صنعت است.

تأکید بر اهمیت راهبردی بودن حوزه اسباب‌بازی برای جمهوری اسلامی

ابراهیم شکرانی دبیر ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن اشاره به حضور میدانی و فعال شورا در سال‌های اخیر، بر اهمیت راهبردی بودن حوزه اسباب‌بازی برای جمهوری اسلامی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه سند ملی فرهنگی صنعت اسباب‌بازی، برخلاف اسناد قبلی، جنبه عملیاتی و تکمیل‌کننده زنجیره ارزش را دارد، خاطرنشان کرد: «این سند آسمانی نیست، بلکه تلاش کرده تا واقعیت‌های میدانی را در بر گیرد و به تکمیل زنجیره ارزش بینجامد.»

شکرانی با اذعان به چالش‌ها و آسیب‌های احتمالی در این حوزه، بر لزوم هم‌افزایی و تلاش جمعی برای ترمیم مسیر و پیشبرد اهداف تأکید کرد و گفت: باید به جامعه امید داد و سعی کنیم آسیب‌ها را با هم‌افزایی و کوشش برطرف کنیم.

وی همچنین به سابقه تدوین سند در سال ۷۷ اشاره کرد و ضمن تشکر از زحمات صورت گرفته برای تدوین سند فعلی، ابراز امیدواری کرد که اجرای آن نیز به همان اندازه عالمانه، حکیمانه و ارزشمند باشد تا مردم و سیاست‌گذاران، ارزش واقعی آن را در میدان عمل ببینند.

چشم‌انداز آینده

علامتی در پایان، تأکید کرد: انتظار می‌رود با تکمیل پیمایش ملی و اجرای سند فرهنگی، شاهد تحولات چشمگیری در صنعت اسباب‌بازی کشور باشیم. ارتقای سطح کیفی محصولات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، و فراهم آوردن تجربه‌های بازی و سرگرمی سالم و هدفمند برای کودکان و نوجوانان، از جمله اهداف کلانی است که با تحقق این اقدامات، محقق خواهد شد.