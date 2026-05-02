شناسایی شهدای جنگ رمضان ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک سلحشور گفت: سازمان پزشکی قانونی کشور در حوادث و بحران هایی که تعداد زیادی از هموطنان دچار آسیب و یا صدمات جسمی می شوند، کار معاینه و پذیرش مصدومان و متوفیات را به صورت رایگان انجام می دهد.

وی هدف از این اقدام را ابراز همدردی با آسیب دیدگان و کمک به تسکین آلام خانواده های جانباختگان و مصدومان عنوان و تصریح کرد: در حوادثی که تا کنون با آن مواجه بودیم نیز همه خدمات به صورت رایگان به آسیب دیدگان و جانباختگان ارائه شده است.

در شناسایی و تعیین هویت شهدای جنگ رمضان با کمبودی مواجه نبودیم

سلحشور در ادامه با اشاره به اقدامات سازمان در جنگ رمضان و شناسایی و تعیین هویت پیکرهای مطهر شهدای این جنگ، اظهار داشت: با توجه به تجربه جنگ ۱۲ روزه و تمهیداتی که از پیش در نظر گرفته شده بود، سازمان پزشکی قانونی کشور در طول جنگ رمضان برای انجام خدمات و تعیین هویت پیکرهای مطهر شهدا با هیچ کمبودی مواجه نشد.

وی افزود: با برنامه ریزی هایی که از پیش انجام شده بود، در جنگ رمضان به هیچ وجه غافلگیر نشدیم و به دلیل تهیه و تأمین کیت های ژنتیک مورد نیاز و سایر اقلام مصرفی، در تمامی استان های درگیر جنگ با حضور همه جانبه کارشناسان نسبت به شناسایی، تعیین هویت و تحویل پیکرهای مطهر شهدا به خانواده ها اقدام کردیم.

وی تصریح کرد: در طول جنگ رمضان با حضور داوطلبانه و شبانه روزی و خارج از کشیک موظفی پزشکان، کارشناسان و همکاران اداری، هر استان به طور مستقل نسبت به شناسایی پیکرها، انجام وظایف محوله و مأموریت های خود اقدام کرد و به همین دلیل نیازی به اعزام نیرو از استان های معین، با وجود اعلام آمادگی سراسری پزشکان، احساس نشد که جای تقدیر و تشکر فراوان از همکاران عزیزمان در سراسر کشور دارد.

سلحشور با تأکید بر اینکه در طول جنگ رمضان تمام تلاش سازمان بر ارائه خدمات سریع و با کیفیت به خانواده های معزز شهدا بود، گفت: از آنجا که برای شناسایی و تعیین هویت برخی از پیکرهای مطهر شهدا به تهیه پروفایل های ژنتیکی نیاز داشتیم، به منظور تکریم خانواده ها و همچنین تسریع رسیدگی، نمونه ژنتیکی بستگان درجه یک شهدا در همان شهر محل سکونت آنان اخذ و توسط سازمان به استان های قطب برای تکمیل مراحل آزمایش و انجام تطبیق ژنتیکی ارسال شد تا خانواده ها دچار زحمت نشوند.

به گفته وی در استان تهران نتایج آزمایش های ژنتیک برای شناسایی شهدا ظرف ۴۸ ساعت و در سایر استان ها در صورت مراجعه به موقع بستگان درجه یک، ظرف ۷۲ ساعت اعلام می شد که این امر حاصل کار فوق العاده همکاران و همکاری های بین بخشی بود که جا دارد از تلاش های جهادی همکاران عزیز در مجموعه ژنتیک نور دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) که کار انجام آزمایشات در تهران را در سریع ترین زمان ممکن به انجام رساندند تشکر کنیم.

خدمات جاری پزشکی قانونی در طول جنگ تعطیل نشد

معاون پزشکی و آزمایشگاهی سازمان با قدردانی از حضور شبانه روزی و جهادی پزشکان و همکاران در طول جنگ رمضان و آمادگی همه جانبه سازمان برای مواجهه با هر شرایط بحرانی دیگر، اظهار داشت: با برقراری کشیک های فوق العاده و مدیریت همه جانبه و همچنین حضور حداکثری همکاران، علاوه بر شناسایی و تعیین هویت پیکرهای مطهر شهدای جنگ، خدمات جاری و معمول سازمان نیز به مردم عزیز در همه استان ها ارائه شد چرا که خدمات تخصصی سازمان به هیچ وجه تعطیل بردار نیست و مردم باید در زمانی مشخص نظریه کارشناسی پزشکی قانونی را برای احقاق حقوق خود دریافت کنند.

وی ادامه داد: هر چند در این مدت اولویت کار پزشکی قانونی رسیدگی و خدمت رسانی برای پیکرهای مطهر ارجاعی جنگ بود اما با برقراری کشیک های خارج از ساعت و برنامه ریزی و مدیریت شرایط، خدمات جاری و معمول تشریح و معاینات نیز به ویژه در موضوعات تصادفات، نزاع و سقط درمانی به مراجعین ارائه شد.