۳۸۰۳ نفر از فرهنگیان استان سمنان حامی طرح اکرام و محسنین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری صبح شنبه همزمان با آغاز روز و هفته معلم در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی کمیته امداد استان سمنان از حمایت جامعه فرهنگیان برای مشارکت طرح اکرام ایتام و فرزندان محسنین خبر داد و بیان کرد: فرهنگیان استان در این طرح حمایت مادی و معنوی فرزندان معنوی خود را عهده‌دار هستند.

وی ادامه داد: طبق آخرین آمار تاکنون سه هزار و ۸۰۳ نفر از فرهنگیان و اساتید استان سمنان به این پویش ملحق شدند.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از حضور گسترده جامعه فرهنگیان استان برای حمایت از این فرزندان نیازمند و محروم تقدیر کرد و افزود: کودکان ایتام و محسنین در انتظار همدلی خیران هستند.

ذوالفقاری تعداد فرزندان نیازمند حامی را هشت هزار و ۵۰۰ کودک اعلام کرد و اظهار داشت: این تعداد کودک به بهبود وضعیت معیشتی و آموزشی نیازمند هستند.

وی تصریح کرد: از معلمان و جامعه فرهنگیان استان سمنان درخواست داریم تا با مراجعه به سامانه اختصاصی طرح Ekram.emdad.ir در این مسیر خیرخواهانه مشارکت کنند.