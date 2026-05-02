فلسفی: دولت ملزم به افزایش ۵۰ تا ۸۰ درصدی کالابرگ الکترونیک است

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس، در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور ارزشمند مردم در راهپیمایی های اخیر اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان، مطالبات و دغدغه های معیشتی مردم را به ویژه در حوزه گرانی و افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی میشنویم و پیگیری میکنیم.

وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، خاطرنشان کرد: تأمین یارانه از طریق کالابرگ الکترونیک یکی از سیاستهای خوب این قانون است. بر اساس بند «الف» این ماده، علاوه بر همه دهک ها، سه دهک آسیب پذیر و کم درآمد باید مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

فلسفی با بیان اینکه انتظار میرفت حداقل ۲۰ درصد سهم یارانه کالابرگ در نیمه اردیبهشت ماه افزایش یابد، از نقد شدن این پیشنهاد از سوی دولت ابراز تعجب کرد و افزود: توصیه من به دولت این است که مطابق قانون عمل کند. مجلس برای سال ۱۴۰۵ حدود ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای کالابرگ در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس با اشاره به تورم نقطه ای بیش از ۶۰ درصدی، تصریح کرد: اقشار آسیب پذیر باید بتوانند ۲۱۰۰ کالری مورد نیاز روزانه خود را تأمین کنند. با توجه به تغییرات قیمتی و شرایط جنگی، برخی برآوردها افزایش ۵۰ تا حتی ۸۰ درصدی مبلغ کالابرگ را پیشبینی میکنند.

وی از دولت خواست با استفاده از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت و ارز، تأمین کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهد و افزود: پیشنهاد منطقی تر آن است که به دهک های آسیب پذیر، اقلام اساسی تحویل شود تا نیاز به واریز نقدی نباشد.

فلسفی در پایان تاکید کرد: مردم در خیابان ها حضور دارند، رزمندگان در میدان هستند، دولت باید اقتصاد را قویاً در دستور کار قرار دهد و مجلس نیز آماده حمایت از لوایح اقتصادی در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری معظم انقلاب است.