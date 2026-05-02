مقدار خواب مورد نیاز کودکان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق نتایج نظرسنجی خواب در سال ۲۰۲۶، حدود ۴۴ درصد از کودکان به طور مداوم میزان خواب توصیه شده برای سن خود را دریافت نمی‌کنند.

«جوزف دزیورزوسکی»، معاون ارشد تحقیقات و امور علمی بنیاد ملی خواب، گفت: «این یافته‌ها شکافی را بین خواب مورد نیاز کودکان و آنچه نزدیکانشان می‌گویند واقعاً دریافت می‌کنند، نشان می‌دهد.»

دزیورزوسکی در یک بیانیه خبری گفت: «خواب نامناسب در دوران کودکی با اختلال در یادگیری، اختلال در تنظیم احساسات و پیامدهای طولانی مدت برای سلامتی مرتبط است. از بین بردن این شکاف با آموزش و از خانه شروع می‌شود.»

میزان خواب مورد نیاز کودکان بر اساس سن آنها متفاوت است:

۱۴ تا ۱۷ ساعت خواب برای نوزادان تازه متولدشده

۱۲ تا ۱۵ ساعت برای نوزادان بعد از ۶ ماهگی

۱۱ تا ۱۴ ساعت برای کودکان نوپا

۱۰ تا ۱۳ ساعت برای کودکان پیش‌دبستانی

۹ تا ۱۱ ساعت برای کودکان مدرسه‌ای

۸ تا ۱۰ ساعت برای نوجوانان

گزارش نظرسنجی می‌گوید: «این یافته‌ها یک الگوی ثابت را نشان می‌دهند: کودکان کمتر از مقدار توصیه شده می‌خوابند و والدین اغلب معتقدند که فرزندانشان به خواب کمتری از آنچه متخصصان توصیه می‌کنند نیاز دارند. این ترکیب احتمالاً به خواب ناکافی گسترده در بین گروه‌های سنی منجر می‌شود.»

نکات داشتن خواب خوب برای والدین و بچه‌ها شامل موارد زیر است:

- گذراندن وقت در آفتاب یا نور شدید در صبح، برای تنظیم ساعت بدن.

- حداقل۳۰ دقیقه در روز، پنج روز در هفته، بازی یا ورزش کردن.

- قطع مصرف کافئین از جمله قهوه، نوشابه، چای، نوشیدنی‌های انرژی‌زا و تنقلات حاوی کافئین از بعد از ظهر.

- خوردن شام حداقل دو ساعت قبل از خواب.

- تنظیم یک برنامه‌ی خواب و بیداری منظم، از جمله آخر هفته‌ها.

- اتاق خواب را خنک، تاریک و ساکت نگه دارید.