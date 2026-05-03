ارتباط استرس والدین و کاهش ریسک چاقی کودکان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که اگر والدین کودکان در آموزش‌های مربوط به مدیریت استرس شرکت کنند، احتمال بیشتری وجود دارد که آنها سالم غذا بخورند و وزن اضافه نکنند.

«راجیتا سینها» محقق ارشد و مدیر مرکز استرس دانشگاه ‌ییل در کنتیکت، در یک بیانیه خبری گفت: «ما از قبل می‌دانستیم که استرس می‌تواند عامل مهمی در ایجاد چاقی کودکان باشد.»

سینها گفت: «جای تعجب این بود که وقتی والدین استرس را بهتر مدیریت می‌کردند، فرزندپروری آنها بهبود می‌یافت و خطر چاقی فرزند خردسالشان کاهش می‌یافت.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه گفتند که تحقیقات قبلی نشان داده است که داشتن والدین چاق، خطر چاقی کودک را افزایش می‌دهد.

همچنین نشان داده شده است که استرس والدین ممکن است یک عامل پنهان چاقی کودکان باشد، زیرا والدین پراسترس بیشتر احتمال دارد برای سیر نگه داشتن فرزندانشان به فست فود و غذاهای ناسالم روی آورند.

محققان گفتند که برنامه‌های فعلی پیشگیری از چاقی کودکان عمدتاً بر آموزش در مورد تغذیه و ورزش تمرکز دارند و اغلب در ایجاد بهبودهای پایدار شکست می‌خورند.

برای مطالعه جدید، محققان ۱۱۴ والدین دارای کودکان ۲ تا ۵ ساله دارای اضافه وزن یا چاق را استخدام کردند و آنها را به یکی از دو گروه زیر اختصاص دادند.

یک گروه تحت یک برنامه آموزشی ذهن آگاهی با تمرکز بر مدیریت استرس و اجتناب از رفتارهای ناسالم به همراه آموزش تغذیه سالم و فعالیت بدنی قرار گرفتند. گروه دوم فقط آموزش درست غذا خوردن و ورزش را دریافت کردند.

هر دو گروه به مدت ۱۲ هفته، هر هفته تا دو ساعت با هم ملاقات می‌کردند. در طول این دوره، استرس والدین و وزن کودکان تحت نظر بود و محققان وزن کودکان را به مدت سه ماه پس از پایان کلاس‌ها زیر نظر داشتند.

محققان همچنین رفتارهای مثبت والدین مانند برخورد گرم، گوش دادن به حرف کودک، صبر و مثبت اندیشی و همچنین غذاهایی که کودکان می‌خوردند را پیگیری کردند.

نتایج نشان داد که تنها گروه ذهن آگاهی، استرس والدین کمتر، فرزندپروری مثبت بهبود یافته و تغذیه ناسالم کمتری را در بین فرزندانشان تا سه ماه پس از پایان کلاس‌ها تجربه کردند.

از سوی دیگر، کودکان گروه کنترل در عرض سه ماه پس از کلاس‌ها، شش برابر بیشتر در معرض خطر اضافه وزن یا چاقی بودند.

سینها گفت: «به نظر می‌رسد ترکیب ذهن‌آگاهی با خودتنظیمی رفتاری برای مدیریت استرس، در کنار تغذیه سالم و فعالیت بدنی، از کودکان خردسال در برابر برخی از اثرات منفی استرس بر افزایش وزن محافظت می‌کند.»