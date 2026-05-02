به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، مجتبی جباریپور معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس، با بیان ضرورت حمایت از شرکتهای آسیبدیده عضو پارک در شرایط جنگ از تدوین بستهای ویژه برای کمک به آنها خبر داد و گفت: در شرایط فعلی که برخی شرکتهای فناور با چالشهای ناشی از آثار جنگ مواجه شدهاند، تلاش کردیم مجموعهای از اقدامات حمایتی فوری را برای کاهش فشارهای مالی و مدیریتی بر آنها تعریف کنیم. مأموریت ما این است که هیچ شرکت نوآوری به دلیل بحرانهای بیرونی فعالیت خود را متوقف نکند.
وی افزود: مطابق این بسته، استمهال اجاره فضا برای شرکتهای مستقر در ساختمانهای استیجاری پارک در نظر گرفته شده است؛ بهاینترتیب، چکهای مربوط به اجاره ماههای اسفند، فروردین و اردیبهشت تا پایان خردادماه قابلپرداخت خواهد بود.
جباریپور در بخش دیگری از صحبتهای خود گفت: بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتشده توسط شرکتهای عضو مرکز رشد فناوری نخبگان تا تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، سه ماه استمهال میشود تا این شرکتها فرصت بیشتری برای مدیریت نقدینگی خود داشته باشند.
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس افزود: در بخش دیگر بسته حمایتی، پارک فناوری پردیس تسهیلات مالی کوتاهمدت تا سقف ۱۰ میلیارد ریال را برای شرکتهایی که در اثر شرایط جنگی آسیبدیدهاند پیشبینی کرده است. شرکتها لازم است درخواست کتبی و مستندات مربوط را تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ به اداره کل سرمایهگذاری و بومیسازی فناوری پارک ارائه دهند.
جباریپور همچنین از ارائه خدمات مشاوره تخصصی رایگان در حوزههای حقوقی، بیمه، منابع انسانی، گمرک و بازرگانی خارجی خبر داد و گفت: هدف ما این است که شرکتها در فضای بحران بتوانند تصمیمهای درست و بهموقع بگیرند و از مشاوره متخصصان برای حفظ ثبات کسبوکار خود بهرهمند شوند.
وی در بخش دیگری از تشریح حمایتهای منطقه بینالمللی نوآوری ایران از شرکتهای فناور و دانشبنیان به راهاندازی پاویون مشاوران و منتورهای اینوتکس اشاره کرد و گفت: این پاویون، بستری آنلاین و رایگان برای دریافت مشاوره تخصصی از منتورهای برتر حوزه نوآوری و فناوری است که با هدف حمایت از استارتآپها در شرایط بحرانی طراحی شده است.
معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس در پایان تأکید کرد: این بسته حمایتی نقطه شروعی برای تقویت تابآوری شرکتهای فناور در برابر شرایط اضطراری است. پارک فناوری پردیس با پایش مستمر وضعیت، آماده توسعه حمایتهای تکمیلی برای صیانت از زیستبوم نوآوری کشور است.
برای دریافت اطلاعات کامل بسته حمایت از شرکتهای مستقر و آسیبدیده ناشی از جنگ در منطقه نوآوری ایران و برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پاویون منتورها و مشاوران اینوتکس
