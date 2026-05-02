زنگ «سپاس معلم» در مازندران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی صبح شنبه در مراسم زنگ «سپاس معلم» در محوطه ادارهکل آموزش و پرورش استان با گرامیداشت یاد امامین انقلاب و شهدای معلم و دانشآموز، بهویژه شهدای حادثه مدرسه شجره طیبه میناب با تأکید بر اهمیت جایگاه نهاد آموزش و پرورش در تربیت نیروهای انسانی کشور، بر لزوم توانمندسازی معلمان در زمینههای معیشتی و تخصصی تأکید کرد..
وی همچنین امیدواری خود را برای تحقق مطالبات معلمان توسط دولت جدید ابراز کرد.
این مراسم که معمولاً هر سال در مدارس استان به مناسبت ۱۲ اردیبهشت برگزار میشود، به دلیل شرایط جنگ تحمیلی امسال، در ادارهکل آموزش و پرورش برگزار شد.
مازندران ۳۲ هزار معلم و ۵۳۸ هزار دانش آموز دارد.
