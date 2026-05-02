به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: با توجه به ریسک بالای قطع کابل‌های فیبر نوری زیردریایی در منطقه استراتژیک تنگه هرمز، اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به عنوان جایگزینی سریع و منعطف برای حفظ پایداری ارتباطات در شرایط بحرانی شناخته می‌شود. تصور عمومی بر این بود که شبکه‌ای متشکل از بیش از ۹۴۰۰ ماهواره در مدار پایین زمین می‌تواند مستقل از زیرساخت‌های فیزیکی زمینی عمل کند و ارتباطات جهانی را حفظ کند اما واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان داد.

براساس تحلیلی که مرکز امنیت داخلی آمریکا (HSToday) در ۸ آوریل ۲۰۲۶ منتشر کرده است، بسته شدن تنگه هرمز از اسفند ۱۴۰۴، دسته جدیدی از آسیب‌پذیری‌های زیرساختی را افشا کرده که دکترین تاب‌آوری ایالات متحده در حال حاضر قادر به مدل‌سازی آن نیست. بر اساس این تحلیل، مخابرات ماهواره‌ای مدار پایین (LEO)، چه نظامی و چه تجاری، به زیرساخت بخش زمینی وابسته است.

ورودی‌های حیاتی این بخش که از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کنند شامل هلیوم، گازهای خنک‌کننده تخصصی و خانواده‌های خاص نیمه‌هادی هستند. این تحلیل تأکید کرده است: برای مختل کردن شبکه استارلینک، نیازی نیست دشمنی به ماهواره حمله کند یا ایستگاه زمینی را هدف قرار دهد. تخریب (degradation) محیطی، توزیع‌شده و قابل انکار است. صرفاً بسته شدن یک گذرگاه دریایی، بدون شلیک یک گلوله، زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی شبکه ماهواره‌ای را از کار انداخته است.

پیامد این اختلال، چیزی فراتر از یک بحران لجستیک موقت است. بر اساس گزارش‌ها، تا پایان سال ۲۰۲۵ شبکه استارلینک حدود ۱۵۰ ایستگاه زمینی عملیاتی در سراسر جهان داشت و نزدیک به ۳۰ سایت دیگر نیز در مراحل مختلف ساخت یا تأیید قرار داشت. اما تحلیل Quilty Space نشان می‌دهد که این تعداد با احتساب مراکز جدید در سال ۲۰۲۶، به بیش از ۵۰۰ سایت خواهد رسید. اما نصب هر سایت جدید ــ که شامل چندین آنتن ۱.۵ متری، تجهیزات کنترل و سیستم‌های خنک‌کننده است ــ نیازمند ارسال کانتینرهای سنگین از کارخانه‌های ایالات متحده و اروپا از مسیر دریایی و گذر از تنگه هرمز به مقاصد کلیدی در خاورمیانه و شرق آفریقا بود.

با بسته شدن تنگه، حمل این تجهیزات عملاً غیرممکن شده است. نتیجه آنکه شبکه ماهواره‌ای، برخلاف تصور رایج مبنی بر استقلال از زیرساخت‌های زمینی، عملاً بدون تجهیزات ایستگاه‌های زمینی که از طریق کشتی حمل می‌شوند، از ارائه خدمات ناتوان است. این وابستگی مضاعف، لایه جدیدی از شکنندگی ساختار اینترنت مدرن را آشکار کرده است.

تنگه هرمز؛ شریان‌طلایی لجستیک جهانی

برای درک عمق این بحران، باید دید چرا یک گذرگاه ۵۰ تا ۹۰ کیلومتری در جنوب ایران می‌تواند زنجیره تأمین یک شبکه ماهواره‌ای را فلج کند. بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)، بیش از ۸۰ درصد حجم کالاهای جهان از طریق دریا جابه‌جا می‌شود و هزینه حمل دریایی به ازای هر تن-کیلومتر کمتر از ۱.۵ دلار است، در حالی که این رقم برای حمل هوایی بین ۴ تا بیش از ۱۲ دلار متغیر است. تجهیزات ایستگاه‌های زمینی استارلینک که هر سایت آن چندین تن وزن دارد، عملاً گزینه‌ای جز حمل دریایی ندارند.

تنگه هرمز روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت (معادل یک‌پنجم مصرف جهان) و یک‌پنجم تجارت جهانی ال‌ان‌جی را عبور می‌دهد. اما مهم‌تر از نفت، ۸۹ درصد از نفت خام و میعانات عبوری از این تنگه به مقصد آسیاست؛ چین به تنهایی ۳۷.۴ درصد، هند ۱۴.۸ درصد، کره جنوبی ۱۲.۱ درصد و ژاپن ۱۱ درصد از این حجم را وارد می‌کنند. همین جغرافیا باعث شده که مسیرهای دریایی از آمریکا و اروپا به سمت بنادر کلیدی خاورمیانه (مانند جبل‌علی دبی، صحار عمان و مرسین ترکیه) ناگزیر از کانال سوئز و تنگه هرمز بگذرند. وقتی این تنگه بسته می‌شود، نه نفت می‌رسد و نه آنتن‌های ۱.۴ متری ایستگاه‌های زمینی استارلینک.

معماری سه لایه شبکه استارلینک

شبکه استارلینک به صورت معماری سه‌لایه طراحی شده است: منظومه ماهواره‌ها در مدار پایین زمین، شبکه‌ای از ایستگاه‌های زمینی (Gateway Stations)، و ترمینال‌های کاربران که همان دیش‌های کوچک روی پشت بام‌ها هستند. در این معماری، هر ماهواره عملاً نقش یک تکرارکننده (repeater) را ایفا می‌کند: سیگنال را از ایستگاه زمینی دریافت و به کاربر منتقل می‌کند و بالعکس. ایستگاه‌های زمینی بعنوان «پل» بین ماهواره‌ها در مدار و زیرساخت اینترنت زمینی عمل می‌کنند، داده را دریافت و به شبکه‌های اینترنت مناسب هدایت می‌نمایند. همچنین این ایستگاه‌ها وظیفه ارسال فرمان‌های کنترل به ماهواره‌ها و مدیریت ترافیک شبکه را بر عهده دارند.

به عبارت ساده‌تر: دیش استارلینک روی پشت بام مستقیماً به یک ماهواره متصل می‌شود اما آن ماهواره برای اینکه دسترسی به اینترنت جهانی را فراهم کند، باید بتواند به یک ایستگاه زمینی که به فیبر نوری متصل است، ارتباط برقرار کند. بدون ایستگاه زمینی، سیگنال ماهواره هیچ مقصدی برای ارسال داده ندارد. نکته کلیدی اینجاست: ایستگاه‌های زمینی تجهیزات بزرگی هستند که از طریق دریا حمل می‌شوند. حمل دریایی، نقطه‌ضعف پنهان استارلینک را تشکیل می‌دهد.

شبکه‌ای وابسته به قطعاتی که از تنگه هرمز می‌گذرند

تحلیل منتشر شده در HSToday در ۸ آوریل ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بسته شدن تنگه هرمز در فوریه ۲۰۲۶، یک دسته جدید از آسیب‌پذیری‌های زیرساختی حیاتی را افشا کرده است که دکترین تاب‌آوری ایالات متحده در حال حاضر قادر به مدل‌سازی آن نیست. مخابرات ماهواره‌ای نظامی و تجاری به زیرساخت بخش زمینی وابسته هستند و ورودی‌های حیاتی این بخش، شامل هلیوم، گازهای خنک‌کننده تخصصی و خانواده‌های خاص نیمه‌هادی از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کنند.

جالب آنکه تحلیل مذکور تأکید می‌کند برای مختل کردن شبکه استارلینک، نیازی نیست دشمنی به ماهواره حمله کند یا ایستگاه زمینی را هدف قرار دهد. «تخریب (degradation) محیطی، توزیع‌شده و قابل انکار است». به عبارت دیگر، صرفاً بسته شدن یک گذرگاه دریایی، بدون شلیک یک گلوله، می‌تواند زنجیره تأمین تجهیزات حیاتی شبکه ماهواره‌ای را از کار بیندازد. بسته شدن تنگه هرمز در فوریه ۲۰۲۶، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام، ۲۰ درصد تجارت جهانی LNG و تقریباً یک‌سوم تأمین هلیوم جهان را از اقتصاد جهانی حذف کرد؛ نکته قابل توجه اینکه بخش دوم این اثر یعنی تأثیر بر شبکه مخابرات ماهواره‌ای عمدتاً بدون بررسی باقی مانده است.

ایستگاه‌های زمینی استارلینک و معمای «آخرین مایل»

ایستگاه‌های زمینی استارلینک که با نام Gateways نیز شناخته می‌شوند، دارای آنتن‌های آرایه فازی با قطر ۱.۴ متر (معمولاً چهار آنتن) هستند که در پوسته‌های محافظ (radomes) قرار می‌گیرند.

هر سایت ایستگاه زمینی در ایالات متحده شامل بیش از ۱۵۰۰ آنتن برای ارتباط با ماهواره‌هاست که همگی در آمریکا ساخته می‌شوند. رشد سریع این ایستگاه‌های زمینی نتوانست از بحران حمل دریایی جلوگیری کند. بسیاری از این سایت‌های جدید در نقاط حساس استراتژیک مانند سواحل عمان، ترکیه، کنیا و سنگال برنامه‌ریزی شده بودند. ساخت و نصب یک ایستگاه زمینی فرآیندی پیچیده و لجستیک‌محور است؛ تجهیزات از کارخانه‌های تولید در ایالات متحده و اروپا از طریق کشتی به نقاط مختلف جهان ارسال می‌شوند. بسته شدن تنگه هرمز عملاً شریان اصلی حمل تجهیزات به مقاصد کلیدی در خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا و آسیای جنوبی را مسدود کرد.

شکنندگی مضاعف: وقتی هم کابل زیردریایی قطع است و هم تجهیزات زمینی نمی‌رسد

موضوع زمانی به یک بحران تمام‌عیار تبدیل می‌شود که بدانیم بحران تنگه هرمز هم‌زمان با اهمیت برجسته شدن بحران کابل‌های زیردریایی رخ داده است! کابل‌های زیردریایی همچنان ستون فقرات اینترنت جهانی هستند و بیش از ۹۷ درصد ترافیک جهانی اینترنت از این کابل‌ها عبور می‌کند بر اساس گزارش‌های تخصصی، یک جفت فیبر نوری در کابل‌های زیردریایی مدرن می‌تواند ظرفیتی معادل ۲۲۴ ترابیت بر ثانیه را فراهم کند در حالی که کل ظرفیت منظومه استارلینک با بیش از ۴۰۰۰ ماهواره، هنوز به مراتب کمتر از این رقم است و قادر به رقابت با پهنای باند عظیم کابل‌های فیبر نوری نمی‌باشد.

در شرایط عادی، استارلینک می‌تواند بعنوان یک گزینه پشتیبان عمل کند اما وقتی کابل‌های زیردریایی قطع هستند و در همان زمان تجهیزات زمینی استارلینک هم به دلیل بسته شدن تنگه به نقاط مورد نیاز نمی‌رسند، شبکه با معمای «نه کابل داریم و نه ماهواره» مواجه می‌شود. این سناریوی «شکست هم‌زمان» (concurrent failure آشکار می‌کند که اغلب در تحلیل‌های ریسک نادیده گرفته می‌شود. تحلیل HSToday به صراحت به این نکته اشاره می‌کند که «ادغام تحلیل ژئوپلیتیک و اقتصادی با امنیت فضایی» امری ضروری است و جوامع اطلاعاتی و سیاستگذاری انرژی قابل توجهی را صرف تحلیل اثرات تنگه بر بازار نفت و LNG کرده‌اند، اما «اثر مرتبه دوم» یعنی تأثیر بر زیرساخت مخابرات ماهواره‌ای عمدتاً بدون بررسی باقی مانده است

بحران حمل تجهیزات حساس: چالش «سفر آخر»

یکی از جنبه‌های کمتر شناخته‌شده بحران، وضعیت کانتینرهایی است که تجهیزات حساس ایستگاه‌های زمینی را حمل می‌کردند؛ این کانتینرها حامل تجهیزات حیاتی‌ای هستند؛ تجهیزاتی که برای ساخت و راه‌اندازی آن‌ها به هلیوم، گازهای خنک‌کننده تخصصی و خانواده‌های خاص نیمه‌هادی نیاز است؛ موادی که بخش عمده‌ای از آن‌ها از طریق تنگه هرمز تردد می‌کنند . اختلال در عبور این محموله‌ها، عملاً زنجیره تأمین را از کار می‌اندازد. یک نکته فنی مهم در اینجا وجود دارد: برخلاف ترمینال‌های کاربری (دیش‌های کوچک مشتریان) که می‌توانند از طریق هوایی یا پستی حمل شوند، ایستگاه‌های زمینی تجهیزات حجیمی هستند که وزن هر سایت به چندین تن می‌رسد و حمل هوایی آنها از نظر اقتصادی و لجستیکی تقریباً غیرممکن است.

بسته شدن مسیر دریایی از طریق تنگه هرمز، اساساً ناوگان حمل تجهیزات سنگین را به مسیرهای جایگزین طولانی‌تر (دور زدن آفریقا از طریق دماغه امید نیک) سوق داد که حداقل ۲۵ تا ۳۰ روز به زمان حمل اضافه می‌کند. برای مناطقی مانند ساحل عمان—که در بحبوحه بحران به ارتباطات پایدار نیاز حیاتی داشتند—این تأخیرها فاجعه‌بار بود.

پارادوکس لیزر: وقتی ارتباطات نوری در فضا هم حریفِ بن‌بست زمین نمی‌شود

یکی از پیچیده‌ترین لایه‌های فنی استارلینک در سال ۱۴۰۵، بهره‌گیری گسترده از لینک‌های لیزری بین-ماهواره‌ای (ISLs) است. این فناوری به ماهواره‌ها اجازه می‌دهد داده‌ها را در خلاء فضا و با سرعت نور میان خود جابه‌جا کنند، بدون آنکه در هر لحظه نیاز به دید مستقیم به یک ایستگاه زمینی داشته باشند. در تئوری، این یعنی اگر ایستگاه‌های زمینی در خاورمیانه به دلیل بحران تنگه هرمز احداث نشوند، داده‌ها می‌توانند از روی سر منطقه «پرش» کرده و در ایستگاهی در اروپای مرکزی یا آسیای شرقی به زمین فرود بیایند.

اما بحران اخیر نشان داد که چرا تکیه بر لیزر برای جبرانِ فقدان زیرساخت فیزیکی در زمین، یک «خوش‌بینی تکنولوژیک» است تا یک راهکار عملیاتی:

۱. بحرانِ چگالی ترافیک و گلوگاه پهنای باند:در حالی که لینک‌های لیزری برای انتقال حجم محدودی از داده‌ها عالی هستند، اما وقتی کابل‌های زیردریایی منطقه قطع می‌شوند، حجم تقاضا به یکباره هزاران برابر افزایش می‌یابد. ظرفیت لینک‌های لیزری فعلی استارلینک (نسخه ۲.۰) نمی‌تواند حجم عظیم ترافیک موسوم به "Bulk Traffic" که پیش‌تر توسط فیبر نوری جابه‌جا می‌شد را در فضا مدیریت کند. این امر منجر به اشباع شدن سریع لینک‌های بین-ماهواره‌ای و کاهش دراماتیک سرعت برای کاربران منطقه شد.

۲. تأخیر (Latency) انباشته: هر «پرش لیزری» بین ماهواره‌ها برای رسیدن به اولین ایستگاه زمینی در دسترس (خارج از منطقه بحران)، مسافت طی شده توسط داده را افزایش می‌دهد. در جنگ اخیر، کاربرانی که در سواحل عمان سعی داشتند از طریق لینک‌های لیزری به سرورهای جهانی متصل شوند، با تأخیری تا سقف ۳۰۰ میلی‌ثانیه مواجه شدند؛ رقمی که مزیت اصلی استارلینک (تأخیر پایین) را کاملاً از بین برد و عملاً شبکه را برای کاربردهای حساس تجاری و نظامی غیرقابل استفاده کرد.

۳. نیاز به «نقاط خروج» محلی برای حاکمیت داده: بسیاری از سرویس‌های بانکی و دولتی در کشورهای منطقه به دلایل امنیتی و حقوقی، اجازه خروج داده از مرزهای جغرافیایی و فرود در ایستگاه‌های زمینی کشورهای دوردست را ندارند. بنابراین، حتی با وجود کارکرد صحیح لینک‌های لیزری، تا زمانی که ایستگاه‌های زمینی (Gateways) اختصاصی در خاک آن کشورها نصب نشوند، بسیاری از خدمات حیاتی دیجیتال غیرفعال باقی می‌مانند.

نتیجه آنکه لینک‌های لیزری صرفاً یک «تکنولوژی مکمل» هستند، نه جایگزین زیرساخت سنگین زمینی. ناتوانی در حمل تجهیزات فیزیکی ایستگاه‌های زمینی از طریق تنگه هرمز ثابت کرد که حتی نوری‌ترین شبکه‌های فضایی نیز در نهایت برای «کاربرد واقعی و انبوه» در دامِ جغرافیای زمین و لجستیک دریایی گرفتارند.

درس‌هایی برای امنیت زیرساخت‌های ارتباطی جهان

بحران بسته شدن تنگه هرمز و تأثیر آن بر شبکه استارلینک، چند درس اساسی برای سیاستگذاران و کارشناسان امنیت زیرساخت دارد: نخست آنکه وابستگی غیرقابل حذف به زمین همچنان نقطه‌ضعف اصلی شبکه‌های ماهواره‌ای است. همان طور که تحلیل HSToday اشاره می‌کند، «ما به تاب‌آوری مخابرات ماهواره‌ای بیشتر به عنوان یک مسئله امنیت سایبری فکر کرده‌ایم. اما در یک سناریوی درگیری پایدار، شاید در درجه اول یک مسئله فیزیک زنجیره تأمین است».

دوم آنکه گلوگاه‌های فیزیکی (مانند تنگه هرمز) می‌توانند تأثیری گسترده‌تر از گلوگاه‌های دیجیتال داشته باشند. استارلینک برای مقابله با تهدیدات سایبری و اختلال‌های نرم‌افزاری طراحی شده است (طبق ادعای سازندگان آن) و همین شبکه در سال ۲۰۲۵ میلادی دو بار دچار قطعی سراسری به دلیل خطاهای نرم‌افزاری شد اما معماری آن در برابر گلوگاه‌های فیزیکی زنجیره تأمین محافظت نشده است. در واقع، قطعی سراسری ژوئیه ۲۰۲۵ استارلینک که حدود ۲.۵ ساعت به طول انجامید و هزاران کاربر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داد، حاصل نقص در لایه نرم‌افزاری کنترل بود.

اما بحران تنگه هرمز یک تهدید فیزیکی از جنس متفاوت بود: نه نرم‌افزار، بلکه فیزیک حمل و نقل. سوم آنکه تنوع روش‌های ارتباطی بدون حذف وابستگی‌های فیزیکی مشترک ممکن است یک توهم امنیتی بیش نباشد. داشتن چندین مسیر ارتباطی (کابل زیردریایی، ماهواره و غیره) در صورتی که همه این مسیرها به یک نقطه تنگ فیزیکی (یعنی حمل تجهیزات از طریق تنگه هرمز) وابسته باشند، تنوع واقعی محسوب نمی‌شود. این مفهوم «شکست همبسته» (correlated failure) یکی از مفاهیم کلیدی در مهندسی تاب‌آوری است که بحران اخیر آن را به جهانیان یادآوری کرد.

پارادوکس راهبردی: آسیب‌پذیری، موتور تغییرات می‌شود

جالب آنکه همین بحران، به شکلی متناقض‌نما، سرمایه‌گذاری‌های کلانی را برای دور زدن تنگه هرمز تحریک کرده است. عربستان سعودی خط لوله شرق-غرب (پترولاین) را ادعا کرده که توسعه خواهد داد و یا امارات خط لوله حبشان به فجیره را ادعا کرده که تقویت میکند تا بخشی از نفت خود را بدون عبور از تنگه به دریای عمان برسانند! عمان نیز با بنادر دوقم و صحار که در دریای عمان قرار دارند، خود را به عنوان یک «مسیر جایگزین کم‌ریسک» معرفی می‌کند.

با این حال، برای تجهیزات سنگین فناوری مانند ایستگاه‌های زمینی استارلینک، هیچ خط لوله یا کریدور زمینی جایگزینی وجود ندارد. قطر که صادرات ال‌ان‌جی و میعانات آن ۱۰۰ درصد از طریق تنگه هرمز انجام می‌شود، در بحران اخیر عملاً «در پشت تنگه به دام افتاد»؛ همان سرنوشتی که برای کانتینرهای حامل آنتن‌های استارلینک در بندر جبل‌علی رخ داد. این تمایز، لایه جدیدی از نابرابری راهبردی را نشان می‌دهد: برخی کشورها برای نفت خود خط لوله دارند، اما هیچ کشوری برای اینترنت ماهواره‌ای خود «خط لوله فضایی» ندارد.

بحران بسته شدن تنگه هرمز یک باور غلط رایج در عصر اینترنت ماهواره‌ای را رسماً به چالش کشید: این که LEOها می‌توانند جایگزین مستقل و بدون اتصال فیزیکی به زمین باشند. استارلینک نتوانست این وعده را عملی کند، نه به دلیل نقص فنی در ماهواره‌ها یا ترمینال‌های کاربری، بلکه به دلیل وابستگی عمیق و حل‌نشدنیِ شبکه به تجهیزات زمینی‌ای که از طریق دریا و از مسیر تنگه هرمز حمل می‌شدند. شاید بزرگترین آزمون برای اینترنت ماهواره‌ای، نه در فضا، بلکه در لنگرگاه‌های بنادر خلیج فارس رقم خورد.

وقتی رژیم‌های تخصیص فیزیکی جایگزین تسویه مبتنی بر قیمت در بازار می‌شوند، ورودی‌های حیاتی صرف نظر از بودجه در دسترس نخواهند بود. تکنولوژی‌های گریزان از زمین (مانند لینک‌های لیزری) تنها زمانی کارآمد هستند که بار ترافیکی در حد نرمال باشد؛ اما در لحظه وقوع بحران فیزیکی و قطع کابل‌ها، هیچ جایگزینی برای ایستگاه‌های زمینیِ محلی که تجهیزاتشان در کانتینرهای متوقف‌شده در تنگه هرمز خاک می‌خورد، وجود ندارد.