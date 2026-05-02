۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

 بهره‌برداری از زمین چمن فوتبال روستای کهنک لدی شهرستان دلگان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح زمین چمن روستای کهنک لدی شهرستان دلگان ظهر شنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و جوانان و نوجوانان علاقه مند به فوتبال برگزار شد.

حجت‌الاسلام حمید بامری در این مراسم، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران بر مقوله ورزش و سلامتی، بر لزوم توجه به این دو حوزه در میان نسل جوان تأکید کرد.

وی در ادامه از تمامی دست‌اندرکاران اجرای این پروژه تقدیر و تشکر نموده و از دانش‌آموزان و اهالی منطقه خواست تا با حفظ و نگهداری صحیح از این امکانات، در استفاده بهینه و مستمر از آن کوشا باشند.

