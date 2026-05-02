به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح زمین چمن روستای کهنک لدی شهرستان دلگان ظهر شنبه با حضور جمعی از مسئولان شهرستانی و جوانان و نوجوانان علاقه مند به فوتبال برگزار شد.
حجتالاسلام حمید بامری در این مراسم، با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران بر مقوله ورزش و سلامتی، بر لزوم توجه به این دو حوزه در میان نسل جوان تأکید کرد.
وی در ادامه از تمامی دستاندرکاران اجرای این پروژه تقدیر و تشکر نموده و از دانشآموزان و اهالی منطقه خواست تا با حفظ و نگهداری صحیح از این امکانات، در استفاده بهینه و مستمر از آن کوشا باشند.
