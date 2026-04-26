اجرای ۴۲ هزار مترمربع آسفالت در ۷ روستای شهرستان دلگان

ایرج موحدی به خبرنگار مهر گفت: در سال جاری در شهرستان اجرای ۵۰ روستا با مشارکت دهیاری، ۶ روستا اعتبارات نماینده و ۴ روستا اعتبارات استانی در برنامه اجرا قرار دارد که در شهرستان دلگان در هر روستا ۶ هزار متر مربع آسفالت انجام شده است.
مدیر بنیاد مسکن شهرستان دلگان افزود: شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان از اجرای طرح هادی روستایی ۲۸ درصد است.
وی بیان کرد: این پروژه در راستای ارتقای زیرساختهای روستایی اجرا میشود.
موحدی ابراز داشت: با تکمیل این طرح، تردد ایمنتر و دسترسی بهتر برای اهالی روستا فراهم خواهد شد و زمینهساز توسعه پایدار منطقه خواهد بود. بنیاد مسکن و بخشداری مرکزی متعهد به پیگیری مستمر اجرای پروژههای مشابه میباشد.
نظر شما