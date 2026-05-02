پخش سریال «دهکده خاطرات» از شبکه تماشا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، مجموعه «دهکده خاطرات» به کارگردانی مارک جابست، چارلز پالمر و جان گرینیگ، اقتباسی از رمان قدیمی و نامدار «از لارک رایز به کندلفورد» ساخته شده است.

این مجموعه از امشب ۱۲ اردیبهشت ساعت ۲۱ روی آنتن شبکه تماشا می‌رود.

این مجموعه داستان لورا دختر جوانی را روایت می‌کند که برای یاری رساندن به خانواده‌اش، در اداره پست مشغول به کار می‌شود و این سرآغاز ماجراهای پیش‌بینی‌نشده برای او و اطرافیانش می‌شود.

اولیویا هلینان، کلادی بلاکلی، لیندا باست، جولیا ساوال ها، کارل جوهنسون، داون فرنچ، سندی مک دید، مارک هیپ، برندان کویل، لیز اسمیت، رابی بنتال، ماتیلدا زیگلر و متیو مک نولتی از جمله بازیگران این مجموعه هستند.

مجموعه «دهکده خاطرات» هر شب ساعت ۲۱ پخش و در ساعات ۵ و ۱۲ از شبکه تماشا بازپخش می‌شود.