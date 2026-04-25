«روشنایی شب» به شبکه تماشا آمد؛ پخش شبانه «شرلوک»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه تماشا، مجموعه «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی، تهیهکنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و نویسندگی عباس نعمتی در مرکز سیمافیلم تولید شده است.
«روشنایی شب» روایتگر فعالیت یک قرارگاه پنهان اطلاعاتی است که با کشف یک عملیات تروریستی، وارد مسیری پیچیده از شناسایی و خنثیسازی شبکههای نفوذ و خرابکاری میشود.
مهدی فخیمزاده، رویا نونهالی، خاطره اسدی، پرویز فلاحیپور، محسن غفاری، علیرام نورایی، سودابه بیضایی، پیام احمدینیا، علیرضا استادی، مهران رجبی، ابوالفضل همراه، رضا توکلی، افسانه چهرهآزاد، مهوش وقاری، شهاب شادابی، علی جلالی، محمدرضا هاشمی، مینا شفیعی، آرمیتا مرادی و ... در سریال «روشنایی شب» بازی کرده اند.
مجموعه تلویزیونی «روشنایی شب » هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا پخش و بازپخش آن نیز در ساعات ۲ و ۹ روی آنتن میرود.
«شرلوک» به آنتن شبکه تماشا رسید
مجموعه «شرلوک» نیز از ۳ اردیبهشت روی آنتن رفته است.
«شرلوک» (Sherlock) یک مجموعه تلویزیونی بریتانیایی است که داستان آن بروز شده داستانهای کارآگاهی شرلوک هولمز اثر آرتور کانن دویل است.
شرلوک توسط استیون موفات و مارک گاتیس ساخته شده است و در آن بندیکت کامبربچ در نقش شرلوک هولمز و مارتین فریمن در نقش دکتر جان واتسون ایفای نقش میکنند.
در مجموعه «شرلوک» در لندن قرن بیست و یکم، دکتر واتسون پزشک سابق ارتش، خود را در یک آپارتمان با شرلوک هلمز کارآگاهی عجیب و غریب میبیند که در حل جنایات مهارت دارد. آنها به زودی همراه با هم معمای غیرعادیترین پروندهها را حل میکنند و …
مجموعه «شرلوک» هر شب ساعت ۲۱ پخش و در ساعات ۵ و ۱۲ روز بعد از شبکه تماشا بازپخش میشود.
