به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مصطفی سیفیکناری ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این دوره از مسابقات با هدف گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید امت و شهدای جنگ رمضان برگزار میشود.
وی افزود که علاقهمندان برای ثبتنام میتوانند از طریق وبسایت سازمان اوقاف به نشانی www.oghaf.ir اقدام کنند.
سیفیکناری در ادامه با اشاره به روند ثبتنام تا تاریخ ۱۲ اردیبهشت گفت: تا صبح امروز، ۱۳۰۰ نفر از استان مازندران در این مسابقات ثبتنام کردهاند و پیشبینی میشود تعداد ثبتنامکنندگان تا پایان مهلت، افزایش یابد.
این مسابقات در رشتههای مختلف شامل حفظ قرآن، قرائت، ترتیل، دعاخوانی، اذان، همسرایی، معارف قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه برگزار میشود.
رئیس اداره امور قرآنی مازندران در ادامه توضیح داد که این دوره از مسابقات در دو گروه سنی بالای ۱۸ سال (متولدین ۲۹ فروردین ۱۳۸۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۴۵) و ۱۲ تا ۱۸ سال (متولدین ۳۰ فروردین ۱۳۸۷ تا ۳۰ فروردین ۱۳۹۳) انجام میشود.
وی افزود: گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال تنها در برخی رشتهها رقابت خواهند کرد و در مرحله بینالمللی حضور نخواهند داشت.
