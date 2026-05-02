۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۰۹

همت خیرین لامردی، حیاط وحش پاقلات را سیراب کرد

شیراز -رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد از نصب و راه‌اندازی مخازن آب در ارتفاعات حفاظت‌گاه مردمی «پاقلات» به همت خیرین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمدحسن دلاوری ظهر شنبه در حاشیه بازدید از روستای پاقلات این شهرستان لامرد با تأکید بر اهمیت استراتژیک تأمین منابع آبی پایدار در مناطق تحت مدیریت و حفاظت‌گاه‌های مردمی، اظهار کرد: با هدف حمایت از حیات‌وحش و جلوگیری از تلفات ناشی از کم‌آبی در ارتفاعات پاقلات، مخازن آب خریداری شده توسط خیرین با موفقیت در نقاط مستعد منطقه جانمایی و نصب شد.

وی با اشاره به شرایط اقلیمی ویژه منطقه و ضرورت آمادگی برای مقابله با خشکسالی‌های فصلی، افزود: این مخازن در نقاط راهبردی ارتفاعات مستقر شده‌اند تا ذخیره آبی مورد نیاز برای پرندگان و جانوران وحشی در اوج گرمای تابستان تضمین شود. این پروژه گامی حیاتی در جهت صیانت از تنوع زیستی و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه محسوب می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست لامرد ضمن قدردانی از نقش محوری انجمن دوستداران محیط زیست لامرد و مشارکت فعال خیرین محلی، بیان کرد: تجربه نشان داده است که هرجا مردم و خیرین در کنار محیط‌بانان قرار گرفته‌اند، شاهد دستاوردهای بزرگی در حفظ میراث‌های طبیعی بوده‌ایم. این هم‌افزایی میان نهادهای دولتی و تشکل‌های مردمی، رمز موفقیت در حوزه‌ی محیط زیست است.

دلاوری در پایان تأکید کرد: صیانت از حیات‌وحش تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه بخشی از مسئولیت اجتماعی و اخلاقی ماست و اقدام خیرین پاقلات، نمونه‌ای بارز از فرهنگ والای صیانت از محیط زیست در سایه وحدت و همدلی است.

