کشف سلاح و لاشه پرندگان وحشی از شکارچیان غیرمجاز در مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید هرمزیان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شهرستان مرودشت طی دو روز گذشته در راستای حفاظت از ذخایر محیط زیستی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، عملیات ویژه‌ای را در منطقه حفاظت شده تنگ بستانک و اطراف سد درود زن به اجرا درآورد.

وی ادامه داد: در جریان این پایش‌ها، با تلاش مأموران اجرایی، دو قبضه سلاح ساچمه‌زنی دو لول و پنج تیر پران که توسط شکارچیان غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط گردید.

وی افزود: همچنین لاشه ۱۰ قطعه پرنده وحشی از این متخلفان کشف شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، هر دو شکارچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست مرودشت در ادامه به کشف و جمع‌آوری گسترده ادوات صید و شکار غیرمجاز از سطح و حاشیه دریاچه سد درود زن اشاره کرد و بیان داشت: در این راستا، تعداد ۱۲ دستگاه لنسر و تعدادی قلاب ماهیگیری به همراه مقادیری ماهی کپور و سایر آبزیان کشف و ضبط گردید. همچنین، بیش از ۱۴۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز از این منطقه جمع‌آوری شد تا از صید بی‌رویه و آسیب به ذخایر آبزیان جلوگیری شود.