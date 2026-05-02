۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

آسیب بیماران خاص از شرایط جنگی و تحریم ها

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با بیان اینکه روند درمان بیماران خاص تحت تأثیر شرایط جنگی و تحریم ها قرار گرفته است، گفت: این بیماران بیش از سایر گروه ها از این شرایط آسیب می بینند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک رضازاده، با اشاره به گزارش‌های انجمن‌های بیماران خاص درباره مشکلات ایجاد شده برای بیماران تالاسمی، هموفیلی و ام‌اس در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: آنچه امروز بیماران خاص و مزمن با آن مواجه هستند، تنها یک مسئله درمانی نیست، بلکه نتیجه مستقیم فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌هایی است که دسترسی این بیماران به دارو و خدمات درمانی را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: گزارش‌های مطرح‌شده درباره نرسیدن برخی داروها به دست بیماران تالاسمی، محدود شدن دسترسی به داروهای جدید و اختلال در مسیر آزمایشات بالینی، موضوعات نگران‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، عملاً حوزه سلامت و بیماران خاص را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

رضازاده ادامه داد: ادعای معاف بودن دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم‌ها در حالی مطرح می‌شود که در عمل، محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل، انتقال ارز و واردات، مسیر تأمین دارو را با اختلال مواجه می‌کند و این مسئله بیشترین آسیب را به بیماران نیازمند درمان مستمر وارد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: بیماران تالاسمی و هموفیلی به‌ دلیل وابستگی دائمی به دارو و فرآورده‌های درمانی، بیش از سایر گروه‌ها از این شرایط آسیب می‌بینند و هرگونه وقفه یا تأخیر در تأمین دارو می‌تواند پیامدهای جدی برای روند درمان آن‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در قبال تحولات اخیر گفت: متأسفانه در شرایطی که باید نهادهای بین‌المللی نسبت به آثار انسانی جنگ و تبعات آن بر بیماران و غیرنظامیان حساسیت بیشتری نشان دهند، عملکرد آنها رضایت‌بخش نبوده و شاهد واکنش مؤثر و متناسبی در قبال این مسائل نبوده‌ایم.

رضازاده ادامه داد: امروز افکار عمومی شاهد آن است که چگونه برخی کشورها و رژیم‌های متجاوز حتی حمله به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی را به‌صورت علنی اعلام می‌کنند و این مسئله نشان می‌دهد قواعد و موازین انسانی و بین‌المللی در مواردی با استانداردهای دوگانه مواجه شده است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مراجعات بیماران ام‌اس در پی استرس‌های ناشی از جنگ، گفت: این آمار نشان می‌دهد تبعات جنگ تنها به تخریب زیرساخت‌ها محدود نیست، بلکه فشارهای روحی و روانی ناشی از شرایط جنگی، وضعیت بیماران مزمن را نیز تشدید کرده و مراجعات درمانی را افزایش داده است.

رضازاده یادآور شد: افزایش مراجعات بیماران ام‌اس و تشدید مشکلات درمانی، اقتصادی و روانی بیماران خاص، هشداری جدی است که نشان می‌دهد در شرایط جنگی، نظام سلامت باید توجه ویژه‌تری به نیازهای این گروه‌ها داشته باشد.

وی افزود: اقدامات حمایتی انجام‌شده از جمله تهیه و ارسال بیش از ۲۰ هزار بسته دارویی و پانسمان برای کودکان در ایام جنگ اقدامی ارزشمند است، اما در کنار این اقدامات، باید برای کاهش آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده بر روند درمان بیماران خاص تدابیر مؤثرتری اتخاذ شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همواره موضوع بیماران خاص، تأمین دارو و رفع چالش‌های حوزه سلامت را از اولویت‌های مهم خود می‌داند و در مسیر کاهش دغدغه‌های درمانی و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به بیماران، پیگیر مسائل و مطالبات این حوزه است.

حبیب احسنی پور

