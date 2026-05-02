آسیب بیماران خاص از شرایط جنگی و تحریم ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، بابک رضازاده، با اشاره به گزارش‌های انجمن‌های بیماران خاص درباره مشکلات ایجاد شده برای بیماران تالاسمی، هموفیلی و ام‌اس در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار داشت: آنچه امروز بیماران خاص و مزمن با آن مواجه هستند، تنها یک مسئله درمانی نیست، بلکه نتیجه مستقیم فشارهای ناشی از جنگ و محدودیت‌هایی است که دسترسی این بیماران به دارو و خدمات درمانی را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: گزارش‌های مطرح‌شده درباره نرسیدن برخی داروها به دست بیماران تالاسمی، محدود شدن دسترسی به داروهای جدید و اختلال در مسیر آزمایشات بالینی، موضوعات نگران‌کننده‌ای است که نشان می‌دهد فشارهای خارجی و محدودیت‌های ناشی از تحریم، عملاً حوزه سلامت و بیماران خاص را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

رضازاده ادامه داد: ادعای معاف بودن دارو و تجهیزات پزشکی از تحریم‌ها در حالی مطرح می‌شود که در عمل، محدودیت‌های بانکی، حمل‌ونقل، انتقال ارز و واردات، مسیر تأمین دارو را با اختلال مواجه می‌کند و این مسئله بیشترین آسیب را به بیماران نیازمند درمان مستمر وارد می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: بیماران تالاسمی و هموفیلی به‌ دلیل وابستگی دائمی به دارو و فرآورده‌های درمانی، بیش از سایر گروه‌ها از این شرایط آسیب می‌بینند و هرگونه وقفه یا تأخیر در تأمین دارو می‌تواند پیامدهای جدی برای روند درمان آن‌ها داشته باشد.

وی با اشاره به ناکارآمدی نهادهای بین‌المللی در قبال تحولات اخیر گفت: متأسفانه در شرایطی که باید نهادهای بین‌المللی نسبت به آثار انسانی جنگ و تبعات آن بر بیماران و غیرنظامیان حساسیت بیشتری نشان دهند، عملکرد آنها رضایت‌بخش نبوده و شاهد واکنش مؤثر و متناسبی در قبال این مسائل نبوده‌ایم.

رضازاده ادامه داد: امروز افکار عمومی شاهد آن است که چگونه برخی کشورها و رژیم‌های متجاوز حتی حمله به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی را به‌صورت علنی اعلام می‌کنند و این مسئله نشان می‌دهد قواعد و موازین انسانی و بین‌المللی در مواردی با استانداردهای دوگانه مواجه شده است.

وی با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی مراجعات بیماران ام‌اس در پی استرس‌های ناشی از جنگ، گفت: این آمار نشان می‌دهد تبعات جنگ تنها به تخریب زیرساخت‌ها محدود نیست، بلکه فشارهای روحی و روانی ناشی از شرایط جنگی، وضعیت بیماران مزمن را نیز تشدید کرده و مراجعات درمانی را افزایش داده است.

رضازاده یادآور شد: افزایش مراجعات بیماران ام‌اس و تشدید مشکلات درمانی، اقتصادی و روانی بیماران خاص، هشداری جدی است که نشان می‌دهد در شرایط جنگی، نظام سلامت باید توجه ویژه‌تری به نیازهای این گروه‌ها داشته باشد.

وی افزود: اقدامات حمایتی انجام‌شده از جمله تهیه و ارسال بیش از ۲۰ هزار بسته دارویی و پانسمان برای کودکان در ایام جنگ اقدامی ارزشمند است، اما در کنار این اقدامات، باید برای کاهش آثار تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجادشده بر روند درمان بیماران خاص تدابیر مؤثرتری اتخاذ شود.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همواره موضوع بیماران خاص، تأمین دارو و رفع چالش‌های حوزه سلامت را از اولویت‌های مهم خود می‌داند و در مسیر کاهش دغدغه‌های درمانی و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به بیماران، پیگیر مسائل و مطالبات این حوزه است.