ثبت ۲۹۰۰ خدمت تخصصی در بیمارستان حضرت ابوالفضل میناب طی ایام جنگ رمضان

به گزارش خبرنگار مهر ،محمد مورخ میناب ظهر پنجشنبه به مناسبت روز جهانی تالاسمی؛ از پایداری کامل خدمات رسانی به بیماران خاص در اوج محدودیت‌های ناشی از جنگ تحمیلی اخیر خبر داد و اظهار داشت : افزایش چشمگیر آمار پذیرش بیماران نسبت به سال گذشته، در این مرکز با وجود شرایط جنگی، نه تنها متوقف نشد، بلکه پناهگاهی برای بیماران میهمان از جاسک تا ابوموسی تبدیل شده است.

وی با گرامیداشت روز جهانی تالاسمی و تقدیر از ایستادگی کادر درمان در روزهای سخت نبرد، افزود: تجربه نبرد تحمیلی در ماه مبارک رمضان، آزمونی بزرگ برای تاب‌آوری مراکز درمانی بود.

رئیس بیمارستان ابوالفضل میناب گفت: مرکز جامع خدمات بیماران خاص ما در تمام روزهای تعطیل و زیر سایه جنگ، بدون حتی یک ساعت وقفه به ارائه خدمت پرداخت تا هیچ بیمار هموفیلی و تالاسمی با چالش درمان مواجه نشود و در آن شرایط ما موفق شدیم بیش از ۶۰۰ واحد خون در ایام جنگ به بیماران تزریق کنیم.

مورخ عنوان کرد : مرکز جامع خدمات بیماران خاص میناب در ایام اخیر، میزبان بیماران میهمان از شهرستان جاسک، کیش، قشم، ابوموسی و بندرعباس بودیم که این آمارها برای ما نشان دهنده یک جهش عملیاتی است، به طوری که پذیرش بیماران در اسفند ۱۴۰۴ با رشد ۲۹ درصدی نسبت به سال قبل و در فروردین ۱۴۰۵ با رشدی ۲۲ درصدی رسید.

وی با اشاره به ثبت ۲۹۰۰ خدمت تخصصی در این بازه زمانی خاطرنشان کرد: افزایش آمار مراجعات در زمان جنگ، نشان اعتماد راسخ بیماران به پایداری سیستم درمانی در شرق استان است که در این روز ها ما ثابت کردیم تلاطم جنگ، توان ایستادن در برابر اراده‌ی کادر درمان برای نجات جان بیماران ندارد.