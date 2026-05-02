رئیس محیط زیست قروه: ۳ متخلف قطع درخت در بدر و پریشان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، توفیق زارعی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه حین گشت‌زنی در منطقه حفاظت‌شده بدر و پریشان از قطع غیرمجاز درختان مطلع شدند.

وی افزود: پس از پیگیری موضوع، یک دستگاه خودروی نیسان که قصد خروج از منطقه را داشت شناسایی و متوقف شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست قروه ادامه داد: در بازرسی از این خودرو، حدود سه تن چوب از نوع بید و نارون به همراه یک دستگاه اره موتوری کشف و ضبط شد.

وی تصریح کرد: خودروی حامل چوب‌های قاچاق پس از هماهنگی با مراجع قضایی توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

زارعی در پایان گفت: سه متخلف در این رابطه دستگیر و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارسال شده است.