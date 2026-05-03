۴۴ پرونده قاچاق چوب در گلستان تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عیسی گلبینیمفرد از اجرای طرحی گسترده برای مقابله با قاچاق چوب و صیانت از عرصههای جنگلی خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف حفاظت از جنگلهای هیرکانی، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و برخورد قاطع با سودجویان، از ۲۵ فروردین تا ۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ بهصورت شبانهروزی در سطح استان به اجرا درآمد.
وی با اشاره به تشدید نظارتها در این بازه زمانی افزود: نیروهای یگان حفاظت با افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس در محورهای جنگلی، مسیرهای خروجی و مناطق مستعد تخلف، موفق به شناسایی و تشکیل ۳۸ فقره پرونده در عرصههای منابع طبیعی شدند.
گلبینیمفرد ادامه داد: در جریان این عملیات، ۱۰۰ اصله چوب جنگلی به حجم ۴.۳۴ مترمکعب، ۴۴.۸۵ استر هیزم، ۱۵ کیلوگرم زغال، هشت هزار و ۷۵۰ شاخه چلم و مقادیری محصولات فرعی جنگلی کشف و ضبط شد.
وی با بیان اینکه نظارتها تنها به عرصههای جنگلی محدود نبوده است، اظهار کرد: در راستای تکمیل زنجیره کنترل، بازرسی از مراکز مصرف و نگهداری چوب از جمله کارگاههای نجاری، انبارهای دپو و برخی واحدهای صنفی نیز انجام شد که در این بخش ۶ فقره پرونده دیگر تشکیل و مقادیر قابل توجهی چوب و هیزم کشف شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گلستان خاطرنشان کرد: در این بخش نیز ۱۸ اصله چوب به حجم ۰.۶۳ مترمکعب، ۴۰۰ کیلوگرم چوب فرآوریشده و هفت استر هیزم کشف و ضبط شد.
وی با تأکید بر اینکه بخش عمده تخلفات شامل قطع غیرمجاز درختان، حمل و نگهداری غیرقانونی فرآوردههای جنگلی است، گفت: تمامی پروندهها برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده و با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.
گلبینیمفرد در ادامه بر نقش کلیدی مردم در حفاظت از منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: مشارکت و گزارشهای مردمی میتواند نقش مؤثری در پیشگیری و مقابله با تخلفات داشته باشد و شهروندان میتوانند موارد مشکوک را به ادارات منابع طبیعی اطلاع دهند.
وی تأکید کرد: اجرای طرحهای نظارتی و عملیاتی بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت و یگان حفاظت با هرگونه تعرض به جنگلهای هیرکانی قاطعانه برخورد میکند تا این سرمایههای ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ شود.
