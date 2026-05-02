دیوارنگاره جدید جمهوری رونمایی شد؛ ۳۱ میلیون نفر در پویش «جانفدا»

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوارنگاره جمهوری واقع در تقاطع خیابانهای جمهوری اسلامی و ولیعصر (عج)، با طرحی از رهبر شهید حضرت آیتالله خامنهای (رحمةالله علیه) رونمایی شد.
در اثر دیوارنگاره جمهوری، تصویر مشتهای گرهکرده ایشان در کنار تصاویری از مشتهای گرهکرده آحاد مردم به تصویر کشیده شده است که نمادی از همبستگی و پیروزی ملت ایران به شمار میرود.
رونمایی از این دیوارنگاره و تاکید بر مفهوم ایستادگی در شرایطی صورت میگیرد که پویش مردمی «جانفدا» با استقبال بینظیر مردم مواجه شده و تاکنون بیش از ۳۱ میلیون نفر از هموطنان با شرکت در این پویش، اراده و همبستگی ملی خود را به نمایش گذاشتهاند.
در بخشی از این دیوارنگاره، آیه شریفه و ترجمه آن نقش بسته است: «و پیروزی نصیب کسی نشود مگر از جانب خدای توانای دانا».
بر این اساس، این اثر هنری به عنوان بزرگترین دیوارنگاره ایران، با ابعاد ۶۳.۵ متر طول و ۱۴ متر ارتفاع، توسط دانیال فرخ طراحی شده است.
