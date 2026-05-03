به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی، عصر شنبه در رزمایش جان فدا در گرگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و امامین انقلاب، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدا و ایثار مردمی است که جان خود را در راه دفاع از آرمانهای اسلامی و ملی تقدیم کردند.
وی با تبریک مناسبتهای ملی و مذهبی از جمله روز معلم و کارگر، افزود: خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای پیشرفت کشور، رسالتی است که بر دوش همه مسئولان و کارگزاران نظام قرار دارد و باید با روحیه جهادی دنبال شود.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به حضور گسترده نیروهای مردمی و انقلابی در صحنه، اظهار کرد: «جانفدایی» نماد انسجام، وحدت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ جریانی که با الهام از خون شهدا، در مسیر دفاع از ارزشها استوار ایستاده است.
حسینی ادامه داد: امروز همه ما در کنار یکدیگر، متحد و همافزا، پای کار ایران اسلامی ایستادهایم و بر عهدی که با شهدا بستهایم، وفادار خواهیم ماند. این انسجام پیام روشنی دارد؛ اینکه مسیر انقلاب، مسیر واحدی است که با رهبری واحد و هدفی مشترک دنبال میشود.
وی همچنین با اشاره به دشمنیهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، خاطرنشان کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و رهبری، در برابر توطئههای دشمنان ایستادگی کرده و اجازه نخواهد داد آسیبی به استقلال و عزت کشور وارد شود.
فرمانده سپاه نینوا گلستان با قدردانی از حضور خانوادههای شهدا و مسئولان در این مراسم، تأکید کرد: تداوم راه شهدا و حفظ انسجام ملی، رمز عبور از چالشها و دستیابی به پیشرفت و اقتدار روزافزون ایران اسلامی است.
