روایت شکست هواگردهای آمریکا بر دیوارنگاره جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوارنگاره «جمهوری» واقع در تقاطع خیابان جمهوری و ولی‌عصر (عج) با طرحی از صحنه‌ باشکوه سقوط هواگردهای متجاوز آمریکایی در اصفهان که با نگاه هنرمندانه و صریح ترسیم شده است، رونمایی شد.

این دیوارنگاره، بزرگترین دیوارنگاره ایران به طول ۶۳.۵ و ارتفاع ۱۴ متر، بر بلندای دیوار یکی از ساختمان‌های شهر قد برافراشته است.

این اثر هنری با همت مشترک «حوزه هنری انقلاب اسلامی» و «شهرداری منطقه ۱۱ تهران» به ثمر رسیده، توسط دانیال فرخ هنرمند نام‌آشنا طراحی شده و با شعار «دوباره خدا، دوباره طبس» مزین شده است.

دانیال فرخ در این طراحی، با ظرافتی مثال‌زدنی، تکرار تاریخ و ناتوانی تکنولوژی دشمن در برابر اراده الهی را به رخ می‌کشد. حضور این نمادِ ایستادگی در یکی از پرترددترین نقاط تهران، فرصتی است تا شهروندان در میان هیاهوی روزمره، پیامی از جنس غرور و ایمان را بر دیواره‌های شهر تماشا کنند.