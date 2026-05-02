شهید مطهری نماد نواندیشی دینی/دکتر لاریجانی الگوی صبر در شنیدن نقد بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رشاد در آیین رونمایی از ترجمه عربی آثار شهید مطهری با عنوان چهلچراغ حکمت که با حضور اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی برگزار شد شهید مطهری را نماد نواندیشی دینی و از ارکان تفکر نسل جدید برشمرد و گفت: استاد مطهری مکتب و دیدگاهی داشت که باید آن را تدریس کرد و به نسلهای بعد منتقل نمود. ایشان تأکید کرد که پژوهشگ اه فرهنگ و اندیشه اسلامی خود را پیگیر مسیر فکری شهید مطهری میداند و بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، مأموریت دارد هم در عرصه نظریهپردازی عمیق و هم در ارتباط مؤثر با جوانان گام بردارد.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، افزود: ایشان به استقبال آرای وارداتی میرفت، آنها را میشنید، نقد میکرد و نظریهپردازی مینمود؛ ویژگیهایی که او را به چهرهای مؤثر در عرصه علم و عمل پس از انقلاب تبدیل کرد.
تأسیس پژوهشگاه؛ پاسخ به خلأ نظریهپردازی دینی
آیتالله رشاد با اشاره به فرآیند شکلگیری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: برای پر کردن خلأ نظریهپردازی دینی پس از انقلاب، رهبر معظم انقلاب پیشنهاد تأسیس نهادی پژوهشی را دادند و جلساتی با حضور بزرگانی چون آیتالله جوادی آملی، آیتالله مصباح یزدی و دیگر اندیشمندان برگزار شد که سرانجام در اردیبهشت سال ۱۳۷۳، این پژوهشگاه رسماً آغاز به کار کرد.
وی افزود: رهبر انقلاب فرموده بودند ما دو مطهری داشتیم؛ یکی در قم که نظریهپردازی میکرد و دیگری در تهران که با دانشجویان نشست و برخاست داشت. ایشان تأکید داشتند که پژوهشگاه نیز باید همین دو بال را داشته باشد تا بتواند هم عمق علمی و هم گستردگی ارتباطی شهید مطهری را بازتولید کند.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به دستور رهبر انقلاب برای تولید محتوای جوانپسند از آثار شهید مطهری، گفت: چند سال پس از تأسیس پژوهشگاه، رهبر انقلاب فرمودند علاقهمندم از آثار شهید مطهری، تولیداتی برای جوانان منتشر شود؛ آثاری که خوانده و دیده شود و با زبان نسل امروز بازنویسی گردد. بر این اساس، پروژه چهلچراغ حکمت دنبال شد و تقریباً همه آثار ایشان متناسب با نیاز نسل جوان به چاپ رسیده است.
آیتالله رشاد با ستایش از تنوع و عمق آثار شهید مطهری افزود: مطهریای داریم که داستانها و راستان را مینویسد، مطهریای که با حافظ مأنوس است و اگرچه شاعر نبود، اما شاعرانه با شعر و ادب فارسی رفتار میکرد. وقتی یک ساعت پای درس ایشان مینشستیم، گویی روح و اندیشهمان پربار میشد.
ضرورت تجربهنگاری و تدریس مکتب فکری مطهری
وی بر ضرورت کار نظاممند بر دستگاه فکری شهید مطهری تأکید کرد و گفت: این چهلچراغ، به تعبیری یک منظومه فکری است. برخی شهید مطهری را یک پدیده بینظیر میدانند که تا حدی درست است، اما میتوان گفت اندیشه ایشان قابل تکثیر و الگوبرداری است. بنابراین باید ایشان را تجربهنگاری کنیم و این دستاورد را در اختیار حوزههای علمیه و مراکز آموزشی قرار دهیم تا راه ایشان ادامه یابد.
آیتالله رشاد در بخش پایانی سخنان خود، با گرامیداشت یاد و نام دکتر علی لاریجانی و فرزند شهیدشان، ایشان را الگویی از صبر در شنیدن نقدها و ترکیبی کمنظیر از سیاستمداری و استادی فلسفه توصیف کرد و گفت: ایشان سیاستمداری بود که عمق نگاه فلسفی داشت و استاد فلسفهای بود که دغدغههای سیاسی و اجتماعی را بهخوبی میفهمید؛ اگر در میدان سیاست نبود، بیتردید از اساتید برجسته و تأثیرگذار فلسفه در کشور میشد.
