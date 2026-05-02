به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد شاهزاده صفوی روز شنبه اظهار کرد: این طرح با الهام از خاطرات زیبا و مشترک دوران کودکی، تلاش می‌کند پیوندی میان نسل‌های گذشته و نسل جدید ایجاد کند.

وی هدف از این پویش را ایجاد تحولی در نگرش نسل‌های آینده نسبت به اهدای خون عنوان کرد و یادآور شد: عبارت بابا نان داد و بابا آب داد، از جملات ماندگار در کتاب‌های درسی مقطع ابتدایی در دهه‌های گذشته است که اکنون به یک نوستالژی زیبا تبدیل شده است.

صفوی با اشاره به اینکه جمله (بابا خون داد) در واقع بازخوانی یک خاطره با نگاهی به مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی است، افزود: ما با استفاده از این الگو ذهنی، قصد داریم پیام مهمی را میان نسل جدید منتقل کنیم.

مدیر روابط عمومی سازمان انتقال خون با تأکید بر اهمیت آموزش در سنین پایین گفت: هدف اصلی ما این است که فرهنگ اهدای خون در میان کودکان نهادینه شود.



شاهزاده صفوی تصریح کرد: این پویش با توجه به مناسبت روز معلم، فرصتی است تا یاد و خاطره معلمان را با یادآوری ارزش‌های انسانی همچون اهدای خون پیوند بزنیم.

وی خاطرنشان کرد: سازمان انتقال خون ایران در نظر دارد از طریق این پویش، بسترهای مناسبی را برای تعامل میان خانواده‌ها، مدارس و دانش آموزان فراهم کند تا اهدای خون به یک رفتار اجتماعی و بخشی از فرهنگ زندگی تبدیل شود.