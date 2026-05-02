وام کم بهره ۴۰۰ میلیونی برای مسکن مددجویان بهزیستی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه یکی از مهمترین موضوعاتی که در مورد مددجویان بهزیستی اهمیت دارد مسکن است، اظهار کرد: یک وام کم بهره ۴۰۰ میلیون تومانی برای مسکن مددجویان بهزیستی اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر ۲۵ هزار منزل برای جامعه هدف اختصاص داده ایم، در سال گذشته ۱۰ هزار واحد مسکونی تحویل داده ایم و امسال هم در نظر داریم تا ۱۲ هزار واحد مسکونی را تحویل مددجویان بدهیم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور یکی از مهمترین خواسته های مددجویان این سازمان را اشتغال دانست و تصریح کرد: در دو سال گذشته بیش از ۱۳۰ هزار فرصت شغلی برای مددجویان فراهم کرده ایم.

وی با بیان اینکه برای معلولان سخت اشتغال پنل خورشیدی ایجاد می شود، خاطرنشان کرد: کاشان یکی از مناطقی است که به دلیل شرایط خاص جغرافیایی می‌تواند زمینه خوبی برای توسعه انرژی خورشیدی داشته باشد.

حسینی با اشاره به ویژگی های خاص شهرستان کاشان گفت: یکی از اقدامات مهم احداث مرکز شبانه روزی موقت بیماران اوتیسم برای افراد زیر ۱۴ سال و بالاتر از آن است.

وی با اشاره به اینکه ۹ مرکز موقت در سطح کشور احداث شده است، خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم تا دهمین مرکز موقت شبانه روزی نگهداری بیماران اوتیسم زیر ۱۴ سال در کاشان ایجاد شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور از بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار روستایی و ۲۰ درصد از زنان سرپرست خانوار شهری خبر داد و ابراز کرد: حق پرستاری افراد دارای ضایعه نخاعی و معلولان شدید هم امسال تخصیص داده می شود.