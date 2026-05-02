به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های نیمه تمام شهرستان با اشاره به حمایت مردم از رزمندگان و نظام با حضور درصحنه خیابان اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم در راستای جلب اعتماد عمومی و ترغیب سرمایه‌گذاران به این شهرستان ضروری است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تسریع در اجرای مصوبات کلان اقتصادی افزود: در صورتی که مسئولان به مطالبات مردم پاسخگو باشند و مصوبات را به سرعت اجرایی کنند، می‌توانیم شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در شهرستان باشیم.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و پاسداشت نقش آفرینی جانانه مردم گفت: مسئولین با پیگیری مطالبات به حق مردم و رشد و توسعه ظرفیت های مهم شهرستان پاسخی به نقش آفرینی مردم داشته باشند.

نجفی با اشاره به حضور پرشور و همیشگی مردم در صحنه‌های مختلف، این حضور را پشتوانه‌ای قوی برای مسئولان در پیشبرد امور و تحقق اهداف دانست.

وی تصریح کرد: قصد زیرسوال بردن نیس بلکه تسریع در مصوبات باتوجه به برگزاری جلسات کشور و و مصوبات انجام شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، از امنیت سرمایه گذار گفت و افزود: با توجه به همت سرمایه گذاری برای رفع موانع و کسب مجوز، مسئولان ذی‌ربط همکاری لازم را در زمینه صدور مجوزها و تأمین امنیت سرمایه‌ها داشته باشند.

وی سه پروژه پل تا پل، اسکله بندر کیاشهر و مجموعه ۱۰۰ هکتاری که این پروژه‌ها نه تنها می‌توانند اشتغال ایجاد کنند، بلکه به تحول اقتصادی و افزایش گردشگری در شهرستان نیز کمک خواهند کرد، از اهم مطالبات این شهرستان برشمرد.