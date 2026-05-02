۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

نجفی: امنیت سرمایه‌گذار با تحقق مصوبات تأمین شود

نجفی: امنیت سرمایه‌گذار با تحقق مصوبات تأمین شود

آستانه اشرفیه-  نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه مسئولان گفت: تحقق مصوبات امنیت سرمایه‌گذار را تأمین می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی بعد از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های نیمه تمام شهرستان با اشاره به حمایت مردم از رزمندگان و نظام با حضور درصحنه خیابان اظهار کرد: خدمت رسانی به مردم در راستای جلب اعتماد عمومی و ترغیب سرمایه‌گذاران به این شهرستان ضروری است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر تسریع در اجرای مصوبات کلان اقتصادی افزود: در صورتی که مسئولان به مطالبات مردم پاسخگو باشند و مصوبات را به سرعت اجرایی کنند، می‌توانیم شاهد جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر در شهرستان باشیم.

وی با اشاره به شرایط فعلی کشور و پاسداشت نقش آفرینی جانانه مردم گفت: مسئولین با پیگیری مطالبات به حق مردم و رشد و توسعه ظرفیت های مهم شهرستان پاسخی به نقش آفرینی مردم داشته باشند.

نجفی با اشاره به حضور پرشور و همیشگی مردم در صحنه‌های مختلف، این حضور را پشتوانه‌ای قوی برای مسئولان در پیشبرد امور و تحقق اهداف دانست.

وی تصریح کرد: قصد زیرسوال بردن نیس بلکه تسریع در مصوبات باتوجه به برگزاری جلسات کشور و و مصوبات انجام شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر، از امنیت سرمایه گذار گفت و افزود: با توجه به همت سرمایه گذاری برای رفع موانع و کسب مجوز، مسئولان ذی‌ربط همکاری لازم را در زمینه صدور مجوزها و تأمین امنیت سرمایه‌ها داشته باشند.

وی سه پروژه پل تا پل، اسکله بندر کیاشهر و مجموعه ۱۰۰ هکتاری که این پروژه‌ها نه تنها می‌توانند اشتغال ایجاد کنند، بلکه به تحول اقتصادی و افزایش گردشگری در شهرستان نیز کمک خواهند کرد، از اهم مطالبات این شهرستان برشمرد.

