شوک ترامپ به صنعت خودروی اروپا؛ افزایش ناگهانی تعرفه واردات به آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه گاردین، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که بخشی از توافق تعرفه‌ای را که تابستان گذشته در زمین گلف خود در اسکاتلند با رهبران اتحادیه اروپا امضا کرده بود، کنار می‌گذارد.

بر اساس این گزارش، ترامپ اواخر روز جمعه و در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در تعطیلات رسمی به سر می‌بردند، به‌طور ناگهانی اعلام کرد تعرفه واردات خودرو و کامیون از اتحادیه اروپا به آمریکا از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت. این تصمیم قرار است از هفته آینده اجرایی شود.

رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود (تروث سوشال) تصریح کرد خودروهایی که توسط شرکت‌های اروپایی در داخل خاک آمریکا تولید می‌شوند، از این افزایش تعرفه معاف خواهند بود.

وی در این باره نوشت: «خوشحالم اعلام کنم با توجه به اینکه اتحادیه اروپا به تعهدات کامل توافق تجاری ما پایبند نبوده است، از هفته آینده تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروها و کامیون‌های وارداتی از اتحادیه اروپا به آمریکا را افزایش می‌دهم.»

ترامپ در اظهارنظری تکمیلی که ظاهراً به وعده‌های سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا اشاره داشت، مدعی شد: «در حال حاضر کارخانه‌های متعددی برای تولید خودرو و کامیون با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیارد دلاری در حال ساخت هستند که رقمی بی‌سابقه در تاریخ صنعت خودروسازی است. این کارخانه‌ها که با نیروی کار آمریکایی فعالیت خواهند کرد، به‌زودی افتتاح می‌شوند.»

اعلام تعرفه‌های جدید تنها یک هفته پس از سفر سه‌روزه «ماروش شفچوویچ»، کمیسر تجارت اتحادیه اروپا، به واشنگتن انجام شد؛ سفری که طی آن وی با مقامات ارشد دولت ترامپ از جمله هاوارد لوتنیک (وزیر بازرگانی)، جیمیسون گریر (نماینده تجاری) و اسکات بسنت (وزیر خزانه‌داری آمریکا) دیدار و گفتگو کرده بود.

این نخستین سفر شفچوویچ پس از امضای توافق تعرفه‌ای ماه ژوئیه میان اتحادیه اروپا و آمریکا بود. نکته قابل توجه این است که خبر افزایش تعرفه‌ها درست چند هفته پس از آن منتشر می‌شود که پارلمان اروپا پس از دو بار توقف روند رسمی، سرانجام به تصویب این توافق رأی مثبت داده بود.