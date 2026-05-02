نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان از ۱۱۰ به ۸۵ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهنوی ظهر شنبه در جمع اصحاب رسانه قزوین با اشاره به آمار و ارقام حوزه نیروی انسانی دانشگاه فرهنگیان، به تشریح دلایل کمبود هیئت علمی در این دانشگاه پرداخت و گفت: کل ظرفیت استخدام هیئت علمی که سازمان اداری و استخدامی کشور سالانه به وزارت علوم می‌دهد، بین ۲ تا ۳ هزار نفر برای تمام دانشگاه‌های کشور است اما از دو سال پیش، ۵۰۰ ردیف از این ظرفیت یعنی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد، به دانشگاه فرهنگیان اختصاص پیدا کرده که اتفاق بزرگی است.

وی دلیل دوم این چالش را جهش تصاعدی ورودی‌های دانشگاه متعاقب دستور مقام معظم رهبری مبنی بر جذب معلمان صرفاً از مسیر دانشگاه فرهنگیان دانست و افزود: در سال ۹۴ کل دانشجویان ما نزدیک به ۳۰ هزار نفر بود، اما اکنون این عدد به حدود ۹۵ هزار دانشجو رسیده؛ یعنی در کمتر از ۱۰ سال، جمعیت دانشجویی بیش از سه برابر شده است و طبیعتاً ظرفیت هیئت علمی نمی‌توانست با این سرعت افزایش پیدا کند.

بهبود نسبت استاد به دانشجو

دهنوی با اشاره به برنامه جامع نیروی انسانی دانشگاه تصریح کرد: طبق اساسنامه، نسبت استاندارد استاد به دانشجو باید یک به ۲۰ باشد ولی این در حالی است که دو سال پیش این نسبت در دانشگاه فرهنگیان یک به ۱۱۰ بود.

این مسئول اضافه کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته، اکنون این نسبت به یک به ۸۵ رسیده و برنامه پنج‌ساله ما این است که از سال ۱۴۰۲ شروع شده و تا سال ۱۴۰۷ به استاندارد مطلوب برسیم.

وی درباره اولویت استخدام بومی‌ها نیز توضیح داد: یکی از آیتم‌های امتیازآور در جذب هیئت علمی، بومی بودن است و اگر امتیازات برابر باشد فرد بومی برنده است اما در برخی رشته‌ها، به‌ویژه علوم تربیتی، فاصله امتیازی داوطلبان غیربومی آن‌قدر زیاد است که امتیاز بومی بودن نمی‌تواند آن را پوشش دهد با این حال، ارتباطات بین‌دانشگاهی درون استان می‌تواند به جذب اساتید بومی کمک کند.

قائم‌مقام مرکز نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان از یک تحول ساختاری مهم خبر داد و گفت: بر اساس شاخص‌های سازمان اداری و استخدامی، دانشگاه‌ها در چهار سطح تقسیم‌بندی شده‌اند. ما هدف‌گذاری کردیم که ساختار دانشگاه فرهنگیان به تراز وزارت علوم تبدیل شود. خوشبختانه امسال این ساختار ابلاغ شد و ما دیگر چیزی به نام «مرکز» نداریم؛ بلکه «دانشگاه» و «دانشکده» داریم. استان‌ها به «دانشگاه» تبدیل شده‌اند و پردیس‌های خواهران و برادران ذیل آن‌ها تعریف شده است.

دهنوی به چالش‌های ناشی از رشد سریع دانشجو اشاره کرد و گفت: امسال فقط در استان قزوین ۴۰۰ دانشجو به نسبت سال قبل اضافه می‌شود و این یعنی باید به یکباره زیرساخت خوابگاه، سالن غذاخوری، کلاس‌های آموزشی و برنامه‌ریزی آموزشی افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر حساسیت شدید دانشگاه نسبت به کیفیت آموزش‌های مجازی گفت: یکی از دلایل حضورم در استان‌ها، بررسی نحوه برگزاری کلاس‌های مجازی است.

قائم‌مقام مرکز نظارت و ارزیابی با بیان اینکه دانشگاه فرهنگیان بر خلاف سایر دانشگاه‌ها نمی‌تواند خودسرانه رشته ایجاد کند، گفت: مبنای تعریف رشته در دانشگاه فرهنگیان، سند جامع نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش است.



