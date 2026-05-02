به گزارش خبرنگار مهر، علیاکبر ورمقانی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت روز معلم، با تبریک این روز به فرهنگیان استان و کشور اظهار کرد: جایگاه معلمان بسیار فراتر از آن است که در قالب برنامههای محدود از آن تجلیل شود و شایسته برگزاری مراسمهایی گستردهتر و باشکوهتر هستند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور افزود: به همین دلیل امسال ناچار به برگزاری محدود برنامههای هفته معلم شدیم، اما این موضوع از اهمیت و شأن والای معلمان نمیکاهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با تأکید بر نقش کلیدی نظام آموزش و پرورش در تربیت نیروی انسانی گفت: تمامی تواناییها، مهارتها و دستاوردهایی که در جامعه مشاهده میشود، نتیجه تلاش معلمان، اساتید و مجموعه نظام تعلیم و تربیت است.
وی ادامه داد: افتخار به دانشمندان، فرماندهان و مدیران کشور، در واقع افتخار به معلمانی است که این افراد را تربیت کردهاند و حق بزرگی بر گردن همه ما دارند.
ورمقانی با بیان اینکه آموزش و پرورش خانه دوم دانشآموزان است، تصریح کرد: پس از خانواده، این نهاد نقش اساسی در شکلگیری شخصیت و آینده فرزندان دارد و معلمان با تعهد و دلسوزی این مسئولیت را بر عهده گرفتهاند.
وی همچنین به تلاش معلمان در مناطق مختلف استان اشاره کرد و گفت: بسیاری از فرهنگیان حتی در روستاها و مناطق دورافتاده با وجود محدودیتها، آموزش دانشآموزان را با جدیت دنبال میکنند و در شرایط مختلف از جمله آموزشهای غیرحضوری، پاسخگوی نیازهای علمی آنان هستند.
معاون استاندار کردستان با قدردانی از زحمات معلمان افزود: همراهی مردم و حضور اقشار مختلف، از جمله خانواده بزرگ آموزش و پرورش، همواره پشتوانهای مهم برای کشور بوده است.
وی در پایان ضمن تشکر از فرهنگیان استان، ابراز امیدواری کرد با همدلی و تلاش همهجانبه، مسیر رشد و تعالی کشور بیش از پیش هموار شود.
