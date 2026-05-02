۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۲۲

پویش شعر «صدای وطن» در بوشهر برگزار می‌شود

پویش شعر «صدای وطن» در بوشهر برگزار می‌شود

بوشهر- پویش شعر شاعران استان بوشهر با نام «صدای وطن» به همت اداره‌کل کتابخانه‌های استان بوشهر با همکاری انجمن ادبی «شعر و آفتاب» برگزاری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در فراخوان این پویش از شاعران جنوبی در رده‌های سنی مختلف دعوت به حضور شده است.

موضوعاتی که برای پویش شعر شاعران استان بوشهر با نام «صدای وطن» در نظر گرفته شده است، عبارتند از: «شهادت قائم امت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای»، «انتخاب سومین رهبر انقلاب»، «شهادت دانش آموزان مدرسه میناب»، «شهادت مدافعان میهن»، «خروش مردم در دفاع از انقلاب و وطن» و «شب‌های قدر انقلاب».

متقاضیان حضور در این پویش استانی می‌توانند سروده‌های خود را به همراه اطلاعات شخصی (نام و نام خانوادگی و نام شهر) به شماره تلفن اعلام شده در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

