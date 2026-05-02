تکمیل زنجیره خدمات پولی و مالی در شعب بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک و هیات همراه در مراسمی جداگانه در شعب میرداماد و ایران زمین حضور یافتند تا علاوه بر رونمایی از سامانه جدید گشایش اعتبارات اسنادی، نخستین عملیات «تنزیل» سند تعهد پرداخت ناشی از اعتبارات اسنادی صادره سایر بانک‌ها در بانک مسکن نیز انجام شود. ارائه این خدمت با هدف تکمیل سبد خدمات و افزایش توان رقابتی و بازایابی، در تمامی شعب بانک مسکن امکانپذیر خواهد بود.

عضو هیات مدیره بانک مسکن در این مراسم که با حضور معاون مدیرعامل در امور اعتباری، مدیران ادارات کل ذیربط، مدیریت های شعب مناطق شرق و غرب تهران، مدیرعامل شرکت ناواکو و جمعی از کارشناسان بانک نیز حضور داشتند، ضمن تبریک ولادت با سعادت امام رضا(ع)، از تلاش‌های متخصصان شرکت فناوری اطلاعات ناواکو، اداره کل نرم‌افزار، اداره کل اعتبارات، اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت اعتباری و بررسی‌ طرح‌ها و همکاران مدیریت های شعب مناطق شرق و غرب تهران قدردانی کرد و این دستاورد را حاصل جدیت و پشتکار همکاران و اشتراک مساعی همکاران دانست.

‌فاضلیان با تبیین اهمیت این ابزار مالی گفت: اعتبارات اسنادی داخلی و بین‌المللی، سازوکاری برای ایجاد قراردادهای مطمئن دو جانبه میان خریدار و فروشنده است. تمام معاملات و مراودات تجاری در نظام بین‌الملل و نظام تجارت داخلی دارای استانداردهای مشخص است و ما نیز در بانک مسکن تلاش می‌کنیم با بهبود تجربه مشتری، مسیر پیشرفت و نام‌آوری این بانک را در تسهیل روابط تجاری مشتریان عزیز و وفادار هموارتر کنیم.

عضو هیات مدیره در پایان سخنان خود ضمن ابراز خشنودی گفت: این خدمت نوین، نیاز طیف وسیعی از مشتریان را برطرف کرده و ارتقای کمی و کیفی سبد خدمات بانک مسکن را به دنبال دارد.

کوهی: 17 همت اعتبارات اسنادی داخلی ریالی در بانک مسکن گشایش یافت

سعیدرضا کوهی معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری در این مراسم با ارائه آماری از عملکرد این حوزه اظهار داشت: از سال ۱۴۰۰ با آغاز ارائه این خدمت در بانک تاکنون، بالغ بر ۹۶۴ فقره اعتبارات اسنادی داخلی ریالی، جمعا به میزان ۱۷ همت در شبکه بانک گشایش شده است.

وی افزود: این امر ضمن کسب درآمدهای کارمزدی قابل توجه برای بانک و افزایش بهره‌وری شبکه منجر به ایجاد تقریبا یک همت ماندگاری منابع مشتریان (عمدتاً جدید) در حساب‌های مشتریان شده است. مضاف بر این که بخش بازاریابی بانک با استفاده مناسب از این ابزار می‌تواند مشتریان جدیدی را در بخش خدمات کارمزد محور جذب کند.

معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور اعتباری با تشریح مزایای سامانه جدید گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد اعتبارات اسنادی ریالی صادره 9 ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۷۵ فقره به میزان ۴.۷ همت بوده که با آغاز به کار آزمایشی سامانه جدید و تسهیل در گشایش اعتبارات اسنادی، شبکه بانک به خوبی توانسته از این فرصت استفاده کند.

کوهی ادامه داد: علیرغم وقوع جنگ تحمیلی سوم در ۲۰ روز پایانی سال، طی سه ماهه زمستان سال قبل بالغ بر ۱۴۱ اعتبار اسنادی جدید به مبلغ ۴.۵ همت در بانک مسکن گشایش شده که تقریبا معادل کل عملکرد ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته و گواهی بر کارآمدی این سامانه و تطابق آن با نیازهای واقعی مشتریان است.

‌معاون مدیرعامل در امور اعتباری در پایان ابراز امیدواری کرد که تداوم این روند همراه با بازاریابی هدفمند، منجر به افزایش ارایه این خدمت، جذب مشتریان جدید و منابع ارزان‌قیمت برای بانک شود.