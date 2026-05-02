به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاریمکی عصر شنبه در نشست شورای اطلاعرسانی استان با اشاره به اهمیت میدان رسانه در شرایط کنونی، اظهار کرد: فعالیتهای رسانهای باید بهصورت منسجم، هدفمند و همراه با تمرین مستمر در حوزه خبر، تحلیل و تبیین دنبال شود.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه پیامها در سطح استان افزود: امروز حتی در میدانهای اجتماعی و تجمعات، نوع شعارها، سخنرانیها و تولید محتوا باید دارای هماهنگی و انسجام باشد تا پیام واحد و اثرگذاری به مخاطب منتقل شود.
سالاریمکی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی کاستیهای زیرساختی در پوشش رسانهای برنامهها اشاره کرد و گفت: ایجاد جایگاه مناسب برای خبرنگاران بهویژه در محل برگزاری مراسمها و همچنین تأمین نور کافی از جمله مواردی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا اصحاب رسانه بتوانند وظایف خود را بهخوبی انجام دهند.
وی با اشاره به شرایط پساجنگ و ضرورت تقویت همدلی در جامعه بیان کرد: شورای اطلاعرسانی باید با الهام از رهنمودهای مقام معظم رهبری، زمینه برگزاری نشستها و همایشهای تبیینی را در مرکز استان و شهرستانها فراهم کند.
سالاریمکی ادامه داد: فعالسازی شورای اطلاعرسانی در شهرستانها و ارتباط مؤثر با اصحاب رسانه محلی میتواند به تولید محتوای هدفمند، امیدآفرین و متناسب با نیازهای هر منطقه کمک کند.
وی خاطرنشان کرد: رسانهها نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی، کاهش تنشهای اجتماعی و هدایت مطالبات مردمی دارند و باید با شناخت دقیق رسالت خود، در مسیر تولید خبر و تحلیلهای اثرگذار گام بردارند.
