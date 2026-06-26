مقاومت ملت ایران امتداد فرهنگ عاشورا و تحقق وعده الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سالاری مکی صبح جمعه در جمع مردم ارسک با اشاره به فضای معنوی شب عاشورا و حال‌وهوای عزاداران حسینی، اظهار کرد: آنچه در این شب‌ها و در فضای بین‌الحرمین مشاهده می‌شود، تجلی عشق به سیدالشهدا(ع) و لبیک‌گویی خالصانه مردم بوده و باوری عمیق و جریانی زنده در متن جامعه به شمار می‌رود.

وی افزود: در مکتب اهل‌بیت(ع)، گریه بر امام حسین(ع) تنها یک احساس عاطفی نیست، بلکه ریشه در معرفت، ولایت و پیوند قلبی با حقیقت دارد و امام صادق(ع) هم بر زنده نگه داشتن این مجالس و گریه بر سیدالشهدا(ع) تأکید ویژه داشته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به شرایط امروز جهان و تحولات سال‌های اخیر، بیان کرد: طی سال‌های گذشته تاکنون، جبهه استکبار با همه توان خود در برابر جبهه حق صف‌آرایی کرده است، اما ملت ایران در سال‌های گذشته نشان داده که با تکیه بر فرهنگ عاشورا و روحیه مقاومت، در برابر فشارها و تهدیدها عقب‌نشینی نکرده است.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای مقاومت، اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با شهادت فرماندهان و وارد کردن ضربه به جبهه مقاومت، ملت ایران دچار تردید و عقب‌نشینی خواهد شد، اما برخلاف محاسبات آنان، مردم با انسجام بیشتر در صحنه حاضر شدند و نشان دادند فرهنگ شهادت و مقاومت با از دست دادن فرماندهان متوقف نمی‌شود.

حجت‌الاسلام سالاری ادامه داد: در روزهای اخیر هم صحنه‌هایی از همبستگی مردم رقم خورد که نشان داد مردم سرمایه اصلی نظام اسلامی هستند؛ چراکه با وجود فشارهای اقتصادی و مشکلات معیشتی، عزت و استقلال خود را با هیچ چیز معامله نمی‌کنند و حاضر به تسلیم در برابر دشمن نیستند

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با تأکید بر نقش مردم در استمرار انقلاب اسلامی، اظهار کرد: همان‌گونه که در مقاطع مختلف تاریخ انقلاب، مردم با حضور خود مسیر حوادث را تغییر دادند، امروز نیز همین حضور و بصیرت، بزرگ‌ترین پشتوانه نظام اسلامی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، افزود: تأکید رهبر انقلاب بر نقش‌آفرینی مردم و همراهی آنان نشان می‌دهد مهم‌ترین ظرفیت جمهوری اسلامی، مردم مؤمن، انقلابی و پای‌کار هستند؛ مردمی که در هر شرایطی از آرمان‌های انقلاب و اسلام دفاع می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با استناد به آیه شریفه «وَلَقَدْ کَتَبْنَا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ» گفت: این وعده الهی قطعی و تغییرناپذیر بوده و خداوند اراده کرده حکومت زمین در نهایت به دست بندگان صالح برسد و هیچ قدرتی توان تغییر آن را ندارد.

وی با اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و فلسطین اظهار کرد: امروز رژیم صهیونیستی و جریان استکبار جهانی نماد ظلم و جنایت هستند و ملت ایران با الهام از مکتب عاشورا در برابر این ظلم ایستاده و از جبهه مقاومت حمایت می‌کند.

حجت‌الاسلام سالاری با بیان اینکه فرهنگ عاشورا ملت ایران را در برابر تهدیدها بیمه کرده است، گفت: امام حسین(ع) به ما می‌آموزد که قدرت حقیقی از اتصال به خداوند حاصل می‌شود و پیروزی جبهه حق پیش از ابزار و تجهیزات، به ایمان و بندگی خداوند وابسته است.

وی ادامه داد: اگر امروز جمهوری اسلامی ایران با وجود همه فشارها و تحریم‌ها ایستاده است، صرفاً ناشی از توان نظامی نیست، بلکه ریشه در ایمان مردم، فرهنگ عاشورا و باور به وعده‌های الهی دارد.

حجت‌الاسلام سالاری با تأکید بر ضرورت تربیت انسان‌های مؤمن و بصیر برای زمینه‌سازی حکومت جهانی حضرت ولی‌عصر(عج)، گفت: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسان‌هایی است که همچون یاران سیدالشهدا(ع) در لحظه امتحان بر عهد خود پایدار بمانند و میان گفتار و عمل فاصله نیندازند.

وی بیان کرد: اگر فرهنگ عاشورا در جامعه نهادینه شود، ترس از تهدید دشمنان، فشارهای اقتصادی و جنگ روانی از میان خواهد رفت، زیرا ملت امام حسین(ع) عزت را بر منافع زودگذر ترجیح می‌دهد و در مسیر حق از سختی‌ها هراسی ندارد.