  1. استانها
  2. مازندران
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۶

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها

جاده چالوس یکطرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در راه‌ها

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به‌صورت یک‌طرفه برای تخلیه بار ترافیکی مسدود شد.

علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور تخلیه بار ترافیکی، محور جنوب به شمال کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود و یک‌طرفه شده است. در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده‌های مجلار، میانک و سیاه‌پیشه نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی همچنین درباره وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان افزود: در محور هراز نیز ترافیک در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین جریان دارد، اما محورهای سوادکوه و کیاسر وضعیت عادی و روانی دارند. از نظر شرایط جوی نیز مداخله خاصی مشاهده نمی‌شود.

صادقی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن در مسیرهای پرترافیک تردد کنند و از توقف و توقف طولانی در حاشیه جاده خودداری کنند.

کد مطلب 6817980

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها