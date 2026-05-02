علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور تخلیه بار ترافیکی، محور جنوب به شمال کندوان و آزادراه تهران-شمال مسدود و یک‌طرفه شده است. در حال حاضر ترافیک در مسیر شمال به جنوب این محور در محدوده‌های مجلار، میانک و سیاه‌پیشه نیمه‌سنگین تا سنگین گزارش شده است.

وی همچنین درباره وضعیت سایر محورهای مواصلاتی استان افزود: در محور هراز نیز ترافیک در برخی محدوده‌ها نیمه‌سنگین جریان دارد، اما محورهای سوادکوه و کیاسر وضعیت عادی و روانی دارند. از نظر شرایط جوی نیز مداخله خاصی مشاهده نمی‌شود.

صادقی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله ایمن در مسیرهای پرترافیک تردد کنند و از توقف و توقف طولانی در حاشیه جاده خودداری کنند.