علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکطرفه شدن محور کندوان اعلام کرد: محورهای کندوان، هراز و سوادکوه در مسیر جنوب به شمال با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین مواجه هستند.
وی از وضعیت پرحجم ترافیک در محورهای اصلی شمال کشور خبر داد و تاکید کرد: رانندگان در مسیرهای شمالی با رعایت نکات ایمنی و برنامهریزی مناسب سفر کنند.
وی افزود: بررسی وضعیت ترافیکی امروز ساعت ۱۱ و ۳۰ دقیقه نشان میدهد محور کندوان در مسیر جنوب به شمال، حد فاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه و محدودههای دزدبن و مرزنآباد با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین مواجه است و محور هراز از آب اسک تا گزنک شرایط مشابهی دارد و محور سوادکوه در محدودههای درون شهری زیراب و پل سفید ترافیک نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
صادقی خاطرنشان کرد: این اطلاعات از طریق دوربینهای نظارت تصویری و گزارش همکاران گشت راهداری ثبت شده و از رانندگان خواست با احتیاط کامل رانندگی کنند و در صورت امکان زمان سفر خود را متناسب با شرایط ترافیکی تنظیم کنند.
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