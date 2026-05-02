حکیم زاده: بیش از ۲۴۰ هزار آموزگار ابتدایی رتبه بندی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده عصر شنبه در آیین بزرگداشت مقام معلم در اراک اظهار کرد: توجه به معلمان ابتدایی به دلیل شرایط خاص کاری آنان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: سختیهای آموزش در دوره ابتدایی، نیازمند حمایتهای ساختاری و تقویت جایگاه حرفهای این گروه از معلمان است تا بتوانند با انگیزه و توان بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.
حکیم زاده تصریح کرد: سیاستگذاریهای جدید در حوزه تعلیم و تربیت بر مبنای ارتقای کیفیت آموزش و بهبود وضعیت معیشتی و حرفهای معلمان طراحی شده است و رتبهبندی معلمان یکی از مهمترین این اقدامات محسوب میشود.
وی با اشاره به سیاستهای حمایتی در حوزه آموزش ابتدایی تاکید کرد: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در سالهای اخیر، اجرای نظام رتبهبندی برای آموزگاران ابتدایی بوده که طی آن بیش از ۲۴۰ هزار نفر مشمول این طرح قرار گرفتهاند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود:آموزش و پرورش در صدر اولویتهای دولت قرار گرفته و رئیسجمهور نیز پیگیری مسائل مرتبط با این حوزه را در دستور کار دارند.
وی بیان کرد: معلمان ابتدایی در خط مقدم شکلدهی به شخصیت علمی و اخلاقی دانشآموزان قرار دارند و آثار عملکرد آنان در سالهای آینده در جامعه بهوضوح قابل مشاهده خواهد بود.
حکیم زاده گفت: تجربه آموزشهای مجازی نشان داد که تدریس در مقاطع ابتدایی بهویژه برای کودکان کمسن، نیازمند صبر، مهارت و توانمندیهای خاصی است که معلمان با تلاش مستمر از این شرایط عبور کردند.
وی تصریح کرد: حمایت از معلمان، بهویژه در دوره ابتدایی، سرمایهگذاری مستقیم برای آینده کشور است و تداوم این رویکرد، زمینهساز ارتقای کیفیت نظام آموزشی و پرورش نسلی توانمند و اثرگذار خواهد بود.
