پرونده یک محکوم به قصاص در استان قم به سازش ختم شد

به گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم از رهایی یک محکوم به قصاص خبر داد و اظهار کرد: حکم قصاص این محکوم ۲۵ ساله که صبح امروز در حال اجرا بود، با بخشش اولیای دم در آخرین لحظات متوقف شد.



وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: سه سال پیش، در یک نزاع دسته‌جمعی، تعدادی از جوانان در بلوار الغدیر قم با هم درگیر می‌شوند؛ در این درگیری، جوانی ۲۱ ساله بر اثر شدت جراحات و خونریزی جان باخت.



حجت‌الاسلام‌والمسلمین موسوی ادامه داد: با دستورات قضایی، به سرعت تمامی متهمین این نزاع دسته جمعی دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات، متهم ردیف اول به جرم قتل عمد محکوم به قصاص شد که پس از طی تشریفات قضایی و تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرای حکم به مرحله اجرا رسیده بود.



عالی‌ترین مقام قضایی استان قم بیان کرد: حکم قصاص این متهم صبح امروز در حال اجرا بود که اولیای دم از حق قانونی خود گذشتند و بدین ترتیب متهم از قصاص رهایی یافت.