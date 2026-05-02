پرونده یک محکوم به قصاص در استان قم به سازش ختم شد

به گزارش، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیسکل دادگستری استان قم از رهایی یک محکوم به قصاص خبر داد و اظهار کرد: حکم قصاص این محکوم ۲۵ ساله که صبح امروز در حال اجرا بود، با بخشش اولیای دم در آخرین لحظات متوقف شد.
وی در تشریح جزئیات این پرونده گفت: سه سال پیش، در یک نزاع دستهجمعی، تعدادی از جوانان در بلوار الغدیر قم با هم درگیر میشوند؛ در این درگیری، جوانی ۲۱ ساله بر اثر شدت جراحات و خونریزی جان باخت.
حجتالاسلاموالمسلمین موسوی ادامه داد: با دستورات قضایی، به سرعت تمامی متهمین این نزاع دسته جمعی دستگیر شدند و پس از انجام تحقیقات، متهم ردیف اول به جرم قتل عمد محکوم به قصاص شد که پس از طی تشریفات قضایی و تأیید حکم توسط دیوان عالی کشور، پرونده برای اجرای حکم به مرحله اجرا رسیده بود.
عالیترین مقام قضایی استان قم بیان کرد: حکم قصاص این متهم صبح امروز در حال اجرا بود که اولیای دم از حق قانونی خود گذشتند و بدین ترتیب متهم از قصاص رهایی یافت.
قم- رئیس کل دادگستری قم از رهایی یک محکوم به قصاص خبر داد و گفت: حکم قصاص این محکوم ۲۵ ساله که صبح امروز در حال اجرا بود، با بخشش اولیای دم در آخرین لحظات متوقف شد.
به گزارش، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیسکل دادگستری استان قم از رهایی یک محکوم به قصاص خبر داد و اظهار کرد: حکم قصاص این محکوم ۲۵ ساله که صبح امروز در حال اجرا بود، با بخشش اولیای دم در آخرین لحظات متوقف شد.
نظر شما