به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف در حاشیه مراسم چهلم شهید علی لاریجانی، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه شهید لاریجانی سه عنصر علم، عقل و تجربه را با هم ترکیب کرده بود، گفت: یک مدیر کارآمد در نظام جمهوری اسلامی باید این سه خصلت را به‌طور همزمان داشته باشد.

او افزود: از جمله ویژگی‌های ایشان این بود که با وجود مسئولیت‌های اجرایی، به‌عنوان عضو هیئت علمی، به هیچ عنوان از وظایف آموزشی و پژوهشی خود فروگذار نمی‌کرد و این نکته بسیار درس‌آموز است که استادانی که مسئولیت مدیریتی می‌پذیرند، نباید از وظیفه اصلی خود در دانشگاه فاصله بگیرند.

سیمایی صراف ادامه داد: یکی دیگر از ویژگی‌های او این بود که دانش و تجربیات علمی را در تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌های اجرایی خود دخالت می‌داد. گاهی ممکن است فردی در محیط دانشگاه عالم باشد، اما از دانش و دستاوردهای علمی در اداره کشور استفاده نکند و در نتیجه، با وجود برخورداری از دانش، در حکمرانی موفق عمل نکند.

او تصریح کرد: از دیگر خصلت‌های ایشان این بود که هیچ‌گاه بر اشتباهات خود اصرار نمی‌کرد. اگر در تصمیم‌گیری یا سیاست‌گذاری دچار خطا می‌شد، با عقل، منطق، استدلال و گفت‌وگو آن را می‌پذیرفت و تلاش می‌کرد دیگران را نیز از طریق گفت‌وگو قانع کند.

سیمایی صراف افزود: تحمل و مدارای بالا، برخورداری از منطق و توان گفت‌وگو از دیگر ویژگی‌های شخصیتی شهید لاریجانی بود. همچنین با وجود نامهربانی‌هایی که ممکن بود با آن مواجه شود، هرگز از نظام فاصله نگرفت و بر آرمان‌ها و چارچوب‌های خود پایبند ماند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان گفت: شهید لاریجانی با وجود سختی‌ها و ناملایمات، صبوری و شکیبایی پیشه کرد؛ هرچند این مسیر دشوار است، اما برای حفظ نظام و آرمان‌های آن، نشان‌دهنده وفاداری و استقامت او بود.