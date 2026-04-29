  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

مشاور وزیر علوم در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

مشاور وزیر علوم در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

وزیر علوم با صدور حکمی مشاور وزیر در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) را منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم با صدور حکمی پیمان صالحی را به سمت مشاور وزیر در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) منصوب کرد.

حکم ابلاغی حسین سیمایی خطاب به پیمان صالحی به شرح ذیل است:

نظر به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، و پیرو حکم شماره ۴۱۲۲ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ رییس جمهور محترم به موجب این حکم به سمت "مشاور وزیر در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) منصوب می شوید از جنابعالی انتظار می رود با لحاظ نمودن اسناد بالادستی بویژه بخش الف ماده دو قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، حداکثر ظرف مدت دو ماه برنامه چهار ساله فعالیت شورای عالی عتف را به منظور دستیابی به اهداف مندرج در قانون یاد شده تهیه و ارائه نمایید.

همچنین از معاونان محترم و روسای مراکز ستادی، دانشگاه ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری انتظار می رود در رسیدن به اهداف شورای عالی عتف به نحو شایسته با شما همکاری نمایند.

تندرستی و توفیق روروز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم

کد مطلب 6814853
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها