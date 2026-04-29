مشاور وزیر علوم در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، حسین سیمایی صراف وزیر علوم با صدور حکمی پیمان صالحی را به سمت مشاور وزیر در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) منصوب کرد.

حکم ابلاغی حسین سیمایی خطاب به پیمان صالحی به شرح ذیل است:

نظر به مراتب تعهد تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی، و پیرو حکم شماره ۴۱۲۲ به تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱ رییس جمهور محترم به موجب این حکم به سمت "مشاور وزیر در امور شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) منصوب می شوید از جنابعالی انتظار می رود با لحاظ نمودن اسناد بالادستی بویژه بخش الف ماده دو قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۰۵/۱۸ مجلس شورای اسلامی، حداکثر ظرف مدت دو ماه برنامه چهار ساله فعالیت شورای عالی عتف را به منظور دستیابی به اهداف مندرج در قانون یاد شده تهیه و ارائه نمایید.

همچنین از معاونان محترم و روسای مراکز ستادی، دانشگاه ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری انتظار می رود در رسیدن به اهداف شورای عالی عتف به نحو شایسته با شما همکاری نمایند.

تندرستی و توفیق روروز افزون جنابعالی را از درگاه خداوند متعال خواستارم