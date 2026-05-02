به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید عصر روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته معلم با اشاره به آغاز برنامههای این هفته اظهار کرد: این برنامهها با حضور در گلزار شهدا و گلباران مزار شهیدان آغاز شد که هدف از آن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و تبیین مکتب امامین انقلاب بهویژه برای نسل نوجوان و دانشآموزان است.
وی افزود: برنامههای هفته معلم طبق زمانبندی مشخص ادامه دارد و برگزاری مراسم تجلیل از معلمان با حضور مسئولان و همچنین دیدار با خانوادههای شهدا، بهویژه همسران فرهنگیان شهید، در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به عملکرد آموزشی استان گفت: فعالیتها بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم توسعه دنبال میشود و قم موفق به کسب رتبه نخست کشور در آموزش ابتدایی، رتبه دوم متوسطه و رتبههای برتر در حوزههای فرهنگی، هنری و تربیت بدنی شده است.
محمدی سعید با تأکید بر نقش فرهنگیان و رسانهها در ترویج ارزشها افزود: آموزش حضوری و مجازی با کیفیت مناسب در استان در حال اجراست.
وی با اشاره به شرایط آموزشی استان بیان کرد: با وجود برخی محدودیتها، روند آموزش و خدمات تربیتی بدون نگرانی ادامه دارد و معلمان در کنار آموزش مجازی، در فضاهایی مانند مدارس، مساجد، پارکها و حتی منازل دانشآموزان کلاسهای آموزشی و رفع اشکال برگزار میکنند.
وی گفت: زیرساختهای آموزش مجازی از قبل فراهم شده و مدارس به محتوای آفلاین مجهز شدهاند تا در صورت اختلال در بسترهای برخط، آموزش دچار وقفه نشود.
مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنین از فعالیت شبانهروزی خط مشاوره ۱۵۷۰ و تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزه سلامت روان خبر داد و گفت: خدمات مشاورهای برای حمایت از دانشآموزان توسعه یافته است.
تأکید بر رویکرد مهارتمحور در آموزش و پرورش
در ادامه این نشست، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قم نیز با تأکید بر رویکرد مهارتمحور گفت: در این مقطع نسبت ۳۰ درصد دانش و ۷۰ درصد مهارت به عنوان راهبرد اصلی دنبال میشود.
اسماعیل مولایی افزود: طرحهای جبرانی برای دانشآموزان در معرض تکرار پایه اجرا شده و بخشی از محتوای آموزشی نیز در برخی مدارس اصلاح شده است.
وی با اشاره به آموزش مجازی گفت: استفاده از بسترهای مکمل در کنار شبکه شاد در دستور کار قرار دارد و نظارت مستمر بر عملکرد آموزشی معلمان انجام میشود.
برگزاری مجازی مسابقات فرهنگی و هنری
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش قم نیز از برگزاری مجازی مسابقات فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: آثار دانشآموزان تا ۱۵ اردیبهشت بارگذاری و داوری آنها تا پایان ماه انجام میشود.
مجید نجفیزاده افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز نیز عمدتاً بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و تنها برخی رشتهها بهصورت حضوری انجام میشود.
وی همچنین از بهبود وضعیت استان در طرح «نماد» و افزایش خدمات مشاورهای خبر داد.
لزوم تقویت انگیزه دانشآموزان
در ادامه، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش قم با اشاره به چالشهای آموزشی گفت: مسئله اصلی در آموزش، انگیزه و تابآوری دانشآموزان است.
قاسم زندی افزود: طرحهای حمایتی از جمله اختصاص پشتیبان آموزشی به دانشآموزان پایه دوازدهم در حال اجراست و توسعه هنرستانها از اولویتهای اصلی استان به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد دانشآموزان استان در هنرستانها تحصیل میکنند و برنامهریزی برای افزایش این سهم به بیش از ۵۰ درصد در دستور کار است.
قم- مدیرکل آموزش و پرورش استان قم برنامههای گرامیداشت هفته معلم را تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید عصر روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته معلم با اشاره به آغاز برنامههای این هفته اظهار کرد: این برنامهها با حضور در گلزار شهدا و گلباران مزار شهیدان آغاز شد که هدف از آن تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و تبیین مکتب امامین انقلاب بهویژه برای نسل نوجوان و دانشآموزان است.
نظر شما