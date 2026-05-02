به گزارش‌ خبرنگار مهر، محمدجواد محمدی سعید عصر روز شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته معلم با اشاره به آغاز برنامه‌های این هفته اظهار کرد: این برنامه‌ها با حضور در گلزار شهدا و گلباران مزار شهیدان آغاز شد که هدف از آن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و تبیین مکتب امامین انقلاب به‌ویژه برای نسل نوجوان و دانش‌آموزان است.



وی افزود: برنامه‌های هفته معلم طبق زمان‌بندی مشخص ادامه دارد و برگزاری مراسم تجلیل از معلمان با حضور مسئولان و همچنین دیدار با خانواده‌های شهدا، به‌ویژه همسران فرهنگیان شهید، در دستور کار قرار دارد.



مدیرکل آموزش و پرورش استان قم با اشاره به عملکرد آموزشی استان گفت: فعالیت‌ها بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود و قم موفق به کسب رتبه نخست کشور در آموزش ابتدایی، رتبه دوم متوسطه و رتبه‌های برتر در حوزه‌های فرهنگی، هنری و تربیت بدنی شده است.



محمدی سعید با تأکید بر نقش فرهنگیان و رسانه‌ها در ترویج ارزش‌ها افزود: آموزش حضوری و مجازی با کیفیت مناسب در استان در حال اجراست.



وی با اشاره به شرایط آموزشی استان بیان کرد: با وجود برخی محدودیت‌ها، روند آموزش و خدمات تربیتی بدون نگرانی ادامه دارد و معلمان در کنار آموزش مجازی، در فضاهایی مانند مدارس، مساجد، پارک‌ها و حتی منازل دانش‌آموزان کلاس‌های آموزشی و رفع اشکال برگزار می‌کنند.



وی گفت: زیرساخت‌های آموزش مجازی از قبل فراهم شده و مدارس به محتوای آفلاین مجهز شده‌اند تا در صورت اختلال در بسترهای برخط، آموزش دچار وقفه نشود.



مدیرکل آموزش و پرورش قم همچنین از فعالیت شبانه‌روزی خط مشاوره ۱۵۷۰ و تشکیل کمیته‌های تخصصی در حوزه سلامت روان خبر داد و گفت: خدمات مشاوره‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان توسعه یافته است.



تأکید بر رویکرد مهارت‌محور در آموزش و پرورش



در ادامه این نشست، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش قم نیز با تأکید بر رویکرد مهارت‌محور گفت: در این مقطع نسبت ۳۰ درصد دانش و ۷۰ درصد مهارت به عنوان راهبرد اصلی دنبال می‌شود.



اسماعیل مولایی افزود: طرح‌های جبرانی برای دانش‌آموزان در معرض تکرار پایه اجرا شده و بخشی از محتوای آموزشی نیز در برخی مدارس اصلاح شده است.



وی با اشاره به آموزش مجازی گفت: استفاده از بسترهای مکمل در کنار شبکه شاد در دستور کار قرار دارد و نظارت مستمر بر عملکرد آموزشی معلمان انجام می‌شود.



برگزاری مجازی مسابقات فرهنگی و هنری

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش قم نیز از برگزاری مجازی مسابقات فرهنگی و هنری خبر داد و گفت: آثار دانش‌آموزان تا ۱۵ اردیبهشت بارگذاری و داوری آن‌ها تا پایان ماه انجام می‌شود.



مجید نجفی‌زاده افزود: مسابقات قرآن، عترت و نماز نیز عمدتاً به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد و تنها برخی رشته‌ها به‌صورت حضوری انجام می‌شود.



وی همچنین از بهبود وضعیت استان در طرح «نماد» و افزایش خدمات مشاوره‌ای خبر داد.



لزوم تقویت انگیزه دانش‌آموزان



در ادامه، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش قم با اشاره به چالش‌های آموزشی گفت: مسئله اصلی در آموزش، انگیزه و تاب‌آوری دانش‌آموزان است.



قاسم زندی افزود: طرح‌های حمایتی از جمله اختصاص پشتیبان آموزشی به دانش‌آموزان پایه دوازدهم در حال اجراست و توسعه هنرستان‌ها از اولویت‌های اصلی استان به شمار می‌رود.



وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۴۲ درصد دانش‌آموزان استان در هنرستان‌ها تحصیل می‌کنند و برنامه‌ریزی برای افزایش این سهم به بیش از ۵۰ درصد در دستور کار است.