سعیدی فرد: مجموعه اشعار جنگ تحمیلی سوم در آذربایجان غربی چاپ می شود

هادی سعیدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پویش من شاعر ایرانم، افزود: این پویش از تاریخ ۲۷ فروردین آغاز و تا ۸ اردیبهشت ماه ادامه داشت، که در این مدت بیش از ۴۰ شاعر، بالغ بر ۱۰۰ قطعه شعر به دبیرخانه پویش ارسال کردند که توسط اساتید مورد بررسی و گزینش قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: این اشعار به زبان های فارسی و ترکی آذری در قالب های سنتی، سپید، نیمایی و ترانه بوده و در محورهایی مانند شهادت قائد شهید امت، میثاق دوباره با ولایت، وحدت و امنیت ملی، حماسه های جنگ رمضان، غنچه های پرپر شده میناب،ملت مبعوث و سنگر خیابان، هجو دشمنان ایران اسلامی، توجه ویژه به حماسه های ملی آذربایجان غربی در جنگ رمضان و... ارسال شده اند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: شعرای انقلابی و آیینی آذربایجان غربی، از جنوب تا شمال استان، از همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی سوم، پای کار میهن و انقلاب اسلامی بودند و سروده‌های خود را در قالب های متنوع از جمله شعرخوانی در تجمعات، برنامه های تلویزیونی و مراسمات مختلف به گوش مخاطبان رساندند.