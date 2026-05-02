  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۱۲

سعیدی فرد: مجموعه اشعار جنگ تحمیلی سوم در آذربایجان غربی چاپ می شود

سعیدی فرد: مجموعه اشعار جنگ تحمیلی سوم در آذربایجان غربی چاپ می شود

ارومیه - رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی آذربایجان غربی گفت: مجموعه اشعار شاعران سطح استان با موضوع جنگ تحمیلی سوم، در قالب کتابی با عنوان «من شاعر ایرانم» آماده چاپ است.

هادی سعیدی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پویش من شاعر ایرانم، افزود: این پویش از تاریخ ۲۷ فروردین آغاز و تا ۸ اردیبهشت ماه ادامه داشت، که در این مدت بیش از ۴۰ شاعر، بالغ بر ۱۰۰ قطعه شعر به دبیرخانه پویش ارسال کردند که توسط اساتید مورد بررسی و گزینش قرار گرفته است.

وی در ادامه گفت: این اشعار به زبان های فارسی و ترکی آذری در قالب های سنتی، سپید، نیمایی و ترانه بوده و در محورهایی مانند شهادت قائد شهید امت، میثاق دوباره با ولایت، وحدت و امنیت ملی، حماسه های جنگ رمضان، غنچه های پرپر شده میناب،ملت مبعوث و سنگر خیابان، هجو دشمنان ایران اسلامی، توجه ویژه به حماسه های ملی آذربایجان غربی در جنگ رمضان و... ارسال شده اند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: شعرای انقلابی و آیینی آذربایجان غربی، از جنوب تا شمال استان، از همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی سوم، پای کار میهن و انقلاب اسلامی بودند و سروده‌های خود را در قالب های متنوع از جمله شعرخوانی در تجمعات، برنامه های تلویزیونی و مراسمات مختلف به گوش مخاطبان رساندند.

کد مطلب 6818211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها