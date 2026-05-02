به گزارش خبرنگار مهر، رضا افلاطونی شامگاه شنبه در نشست مدیران ستادی و استانی با مجریان پارکهای جنگلی سیسنگان و چالدره با اشاره به اهمیت تاریخی پارک جنگلی سیسنگان گفت: دو نقطه این پارک، یکی از قدیمیترین و باارزشترین پارکهای جنگلی کشور است که در طی سالها پیشرفت چشمگیری داشته و از نظر کیفیت و حجم منابع طبیعی آن در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
وی همچنین افزود: دو نقطه «چسیاستهای جدید سازمان منابع طبیعی بر اساس توسعه و تقویت پارکهای جنگلی در سراسر کشور استوار است و هدف ما نه تنها افزایش کمیت این پارکها، بلکه بهبود کیفیت آنها به منظور حفاظت بیشتر از منابع طبیعی و ایجاد امکانات مناسب برای گردشگری است.
رئیس سازمان منابع طبیعی کشور تأکید کرد: دو نقطه توسعه این پارکها بهطور همزمان موجب حفاظت بیشتر از جنگلها و همچنین ارتقای تجربیات گردشگری برای بازدیدکنندگان خواهد شد.
افلاطونی اشاره کرد: پارکهای جنگلی سیسنگان و چالدره نقش کلیدی در حفاظت از اکوسیستمهای طبیعی و توسعه گردشگری پایدار در شمال کشور دارند.
