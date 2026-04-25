نیکویی: توسعه پارک جنگلی قرق باید با حفظ منابع طبیعی همراه باشد

به گزارش خبرنگار مهر. علی اصغر نیکویی عصر شنبه در نشست بررسی روند اجرای طرحهای سرمایهگذاری و ارتقای ظرفیتهای گردشگری پارک جنگلی قرق که با حضور اعضای شورای شهر و مجری طرح سرمایهگذاری این مجموعه برگزار شد با اشاره به جایگاه ویژه پارک جنگلی قرق در میان تفرجگاههای جنگلی استان اظهار کرد: این پارک بهعنوان یکی از قدیمیترین و شناختهشدهترین پارکهای جنگلی شمال کشور، از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری طبیعی، آموزش محیطزیست و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برخوردار است.
وی افزود: تنوع گونههای گیاهی، قرارگیری در مسیر ارتباطی پرتردد، دسترسی مناسب برای گردشگران و وجود چشماندازهای طبیعی منحصربهفرد، پارک جنگلی قرق را به یکی از مقاصد مهم طبیعتگردی در استان گلستان تبدیل کرده است که نیازمند برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری پایدار است.
نیکویی اظهار کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری در این مجموعه باید بهگونهای انجام شود که ضمن افزایش رضایتمندی گردشگران، کمترین آسیب به منابع طبیعی و زیستبوم ارزشمند منطقه وارد شود و حفاظت از جنگل بهعنوان اولویت اصلی مدنظر قرار گیرد.
در این جلسه، بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه گردشگری و حفاظت از اکوسیستمهای جنگلی تأکید شد و مقرر شد اجرای طرحهای سرمایهگذاری با رعایت کامل ملاحظات فنی، زیستمحیطی و اصول مدیریت پایدار منابع طبیعی دنبال شود.
