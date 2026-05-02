۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۷

۹ میلیارد برای تعمیرات راهدارخانه «مرزیان» ازنا هزینه شد

ازنا - معاون اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان، گفت: ۹ میلیارد ریال برای تعمیرات راهدارخانه «مرزیان» ازنا هزینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بیرانوند عصر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: راهدارخانه‌ها به‌عنوان پایگاه‌های استقرار نیروهای راهدار و ماشین‌آلات و همچنین انبارهای نمک و شن، نقشی کلیدی در نگهداری و بازگشایی مسیرهای مواصلاتی استان دارند، در همین راستا پروژه تعمیرات راهدارخانه «مرزیان» شهرستان ازنا توسط اداره فنی و نظارت بر طرح‌ها در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این پروژه اقداماتی از قبیل تعمیر و رنگ‌آمیزی درب سوله شن و نمک، تعویض همه سیستم برقی ساختمان راهدارخانه، تعویض شیرآلات، تهیه و نصب کولرگازی، تهیه و نصب کابینت، رنگ‌آمیزی ساختمان و درب ورودی و تهیه و نصب گاز و هود و... انجام شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان به اعتبار هزینه شده در این پروژه اشاره کرد و افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

