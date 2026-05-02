تقدیر از خانواده های فرهنگی در شهرستان دیّر

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شنبه شب در این مراسم ضمن تبریک این روز به تمامی پویندگان راه دانایی، بر نقش حیاتی معلمان در ارتقای سطح فرهنگ و سلامت جامعه تاکید کرد.

حسین ناظمیان پور با اشاره به پیوند عمیق میان نهاد خانواده و کارآمدی شغلی، خاطرنشان کرد: حضور فرهنگیان گران‌ قدر در کنار همکاران ما در شبکه بهداشت و درمان، نعمتی بزرگ و مایه مباهات است.

وی گفت: این همراهی در کانون خانواده، نه‌تنها الهام‌بخش و آرامش‌بخش است، بلکه با برکتی که از دانش و معنویت این عزیزان سرچشمه می‌گیرد، موجب تقویت روحیه خدمت‌رسانی در میان کادر سلامت می‌شود.



رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر افزود: تربیت نسل آینده و حفظ سلامت جامعه، دو بال اصلی پیشرفت کشور هستند و زمانی که یک کارکنان نظام سلامت ، از حمایت و اندیشه بلند یک همسر یا عضو خانواده فرهنگی بهره‌مند باشد، کیفیت خدمات‌رسانی به مردم بیش از پیش تقویت خواهد شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اهدا لوح سپاس ، از مقام والای خانواده‌های فرهنگی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان دیّر به عنوان طلایه داران آگاهی و پشتیبانان حوزه سلامت تجلیل به عمل آورد.